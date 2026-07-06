Deportivo
El Dépor Abanca ficha a Vega Montesinos: contrato hasta 2028
Llega procedente del Alhama
Vega Montesinos es nueva jugadora del Dépor Abanca. La entidad blanquiazul ha anunciado su fichaje y un contrato que la atará a Riazor hasta 2028, con opción para ampliar. La murciana, extremo zurda o lateral, llega procedente del Alhama CF, tras haberse formado en la cantera del Real Murcia. Disputó 18 partidos el curso pasado en Liga F, y anotó tres dianas.
El Deportivo destaca su capacidad para "adaptarse a distintas posiciones en el flanco izquierdo y aportar tanto solidez defensiva como profundidad en ataque". La jugadora de 22 años llega para cubrir una banda que ha sido muy problemática desde hace muchos años para la entidad. El curso pasado Paula Monteagudo rindió a buen nivel hasta que una lesión cortó su irrupción en el once titular de Fran Alonso. Vera Martínez terminó siendo la lateral, dando un buen nivel pese a que no era su posición.
Montesinos, tras dos temporadas en el primer equipo del Alhama, se une ahora al Deportivo por dos campañas. Al igual que la mayoría de fichajes que está realizando el club, existe opción para ampliar su contrato.
Su incorporación se suma a las ya anunciadas de Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Eva Alonso y Marisa García, que la pasada temporada militó como cedida por el Real Madrid. El club anunció las renovaciones de Lucía Rivas, Paula Redruello, Merle Barth, Paula Novo y Espe Pizarro. Sigue bajo contrato también Millene Cabral, Eva Dios, Monte y Elena.
- Hijos de Rivera acelera su metamorfosis más allá de la cerveza: 'Intentamos diversificar, encontrar oportunidades con otras bebidas
- La panadería que conquista A Coruña con uno de los últimos hornos de leña: 'Llevamos 20 años sin vacaciones
- La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
- De perder su empleo en pandemia a abrir una red de gimnasios en el área de A Coruña: “El quinto, en Arteixo, está siendo una locura"
- La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
- Brais Suárez: 'El Deportivo está apostando más que nunca por la cantera, te das cuenta por cómo nos valoran
- Juan Carlos Moure pone punto y seguido a Trebopan, en A Coruña: 'Es una alegría muy grande, porque queda el mismo personal
- El Deportivo recupera peso y atractivo en el mercado de fichajes: habrá más inversiones después de Leo Román