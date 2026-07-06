El Deportivo negocia la salida de Petxarroman: cerca de firmar por el Ceuta

El Deportivo ha comenzado la operación salida, con varios jugadores en la rampa que no se han incorporado al inicio de la pretemporada. Álex Petxarroman, lateral derecho de 29 años, está cerca de firmar por el Ceuta. Ambas partes han avanzado en una negociación que llevaría al donostiarra al Alfonso Murube las dos próximas temporadas. El excanterano de la Real Sociedad estuvo el pasado curso cedido en el Andorra. Tenía mercado en Segunda División y en Primera RFEF, con varios clubes atentos a su futuro.

Fernando Soriano tiene trabajo para aligerar la plantilla. Antonio Hidalgo ha citado a 27 jugadores para dar comienzo este martes a los entrenamientos. La actividad regresó a a Abegondo esta mañana con las pruebas médicas. Hay otros muchos que tienen permiso para resolver su futuro y no entran en los planes del club. Las operaciones más avanzadas son las de Luis Chacón, cuyo futuro para por el Valladolid. Al eumés le aguarda un contrato largo en el José Zorrilla para ligar su futuro por las próximas seis temporadas. Álex Petxarroman es el otro futbolista cuyo adiós está más cercano.

El Deportivo y el Ceuta negocian y están cerca de llegar a un acuerdo para que Álex Petxarroman se una al equipo caballa. Lo hará con un contrato por dos temporadas, lo que provocará que abandone de manera definitva la entidad blanquiazul. El acuerdo está prácticamente cerrado y continuará su carrera bajo el mando de José Juan Romero, quien la campaña pasada acercó a su equipo a pelear el play off de ascenso.

Petxarroman / LALIGA

El paso de Petxarroman por el Deportivo

Petxarroman llegó el verano de 2024 al Deportivo. Imanol Idiakez abalaba su fichaje y el conjunto blanquiazul lo traspasó procedente del Andorra, que acababa de descender a Primera Federación. El diestro no logró hacerse con la titularidad, y disputó 28 partidos de blanquiazul. Fue titular en 17 ocasiones.

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El un año después, el Dépor le buscó destino. No entraba en los planes de Antonio Hidalgo. Regresó al Andorra, cedido hasta final de temporada. Con el conjunto del principado disputó 16 partidos de Liga y dos de Copa. En total, suma 87 en Segunda, 67 en la antigua Segunda B y 17 en Primera División.