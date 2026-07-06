Deportivo
El Fabril arrancará la pretemporada la próxima semana y confirma dos amistosos ante el Lugo y el Astorga
El conjunto blanquiazul debutará el 29 o 30 de agosto ante el Mérida y tendrá casi dos meses completos para prepararse n Lugo y Astorga, primeros rivales del verano
El Fabril de Manuel Pablo echará a andar una semana más tarde que el primer equipo. El próximo lunes comenzarán las pruebas médicas y por delante tendrán siete semanas completas, casi dos meses, para preparar el debut en Primera Federación ante el Mérida. El filial visitará el Estadio Romano José Fouto y no jugará en casa hasta la segunda jornada, ante el Cacereño.
El filial, de momento, ha confirmado dos partidos amistosos para este verano. El uno de agosto, en el Municipal de Pol, se medirá al CD Lugo (19.00), rival también del primer equipo el 18 de julio en Villalba.
Una semana después, el Fabril se desplazará el ocho de agosto a tierras leonesas y se enfrentará al FC Astorga, en el campo de La Eragudina. El encuentro empezará a las 19.30.
La exigente Primera Federación espera a un Fabril que aprovechará la pretemporada para calibrar su amplia plantilla. Llegarán dos centrales y un mediocentro para completar el elenco, además del extremo Justino Barbosa. Hay varios retornados que podrían quedarse la próxima campaña en el filial.
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