Así juega Xabi Campos, el juvenil que se cuela en la pretemporada del Deportivo: "Condicionalmente es un privilegiado y tiene un pie fantástico"

El Deportivo abre paso a las nuevas generaciones que asoman en su cantera. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo arrancó este lunes la pretemporada, y entre los 27 jugadores citados se encuentra Xabi Campos, coruñés nacido en 2008 y que todavía tiene un año por delante para ser sénior. El club tiene en su hoja de ruta que pueda compaginar el Fabril con el equipo de Miguel Figueira, de cara a quemar etapas poco a poco, como hizo Samu Fernández el curso pasado. De momento, y a falta de que el club firme un jugador más para su posición, empezará el verano en dinámica de primer equipo. "Es un jugador que me gusta mucho porque es muy completo", destaca Borja Guerreiro, entrenador del Atlético Coruña Montañeros que la temporada pasada militó en División de Honor. "Contra nosotros en La Grela hace un partidazo. Un amigo en la grada me dijo: '¿Quién es este avión?".

La generación del 2008 toca ya la puerta del primer equipo. Tienen todo el futuro por delante, y junto a él hay otros nombres que el día de mañana compondrán primero el Fabril y, quien sabe, después, quizá lleguen a Primera División. El camino es una criba, pero el Dépor tiene mucha fe en Xabi Campos, un lateral zurdo que "condicionalmente es un privilegiado", expresa Borja Guerreiro.

Campos es un futbolista completo. Un lateral con capacidad para "defender de forma sobria", como demostró en la Copa del Rey ante el Barcelona, en la que su equipo cayó ante el Barcelona. Destaca por su físico. Mide prácticamente un metro ochenta y "tiene mucha capacidad para repetir esfuerzos". Un jugador que destaca a primera vista por su despliegue, pero que es "muy inteligente a nivel táctico", tanto en la "toma de decisiones" como en la "lectura del juego". Aunque, entre sus mejores cualidades, se encuentra su goleo: "tiene un pie fantástico". Guerreiro destaca su peligro "tanto llegando" para poder poner centros bien en línea de fondo o bien desde lejos, como incluso "a balón parado".

Xabi Campos, juvenil del Deportivo, entrenando con el primer equipo la temporada pasada / RCD

Xabi Campos, un adelantado en el Deportivo juvenil

El canterano coruñés llegó con ocho años a la disciplina blanquiazul. Desde entonces, ha quemado cada etapa con voracidad hasta asaltar el Fabril. El curso pasado disputó un partido completo, y ahora tendrá la oportunidad de empezar el verano con el equipo que regresa a Primera División. Borja Guerreiro cree que tiene un físico que le puede acercar a la élite en un momento en el que el apartado condicional se ha convertido en un elemento fundamental. Aunque en División de Honor los jugadores blanquiazules siempre destacan, ante el Barcelona, en un partido de máxima exigencia, mostró "esa capacidad para sumarse al ataque incluso en la prórroga", firmando un partido brillante que le permitió mostrarse a ojos del depotivismo.

Borja Guerreiro describe a Xabi como un perfil de jugador "muy completo" porque "defensivamente es sólido", pero además tiene "todos los conceptos para jugar por fuera". El entrenador del juvenil del Atlético Coruña Montañeros, que repetirá esta temporada y buscará regresar a División de Honor, cree que además podría ser un jugador que hiciese "de tercer central" en una estructura de tres o "meterse por dentro" en construcción porque se trata de un jugador "muy inteligente" que tiene pie para combinar.

Respecto a su futuro, Borja tiene claro que Campos tiene "potencial para llegar al primer equipo". Primero por todas las cualidades técnico-tácticas y físicas que destaca. Pero también por su posición: "Le ayuda. Encontrar un central zurdo o un lateral izquierdo siempre es más complicado. Es de la casa y el Dépor, estoy seguro, pondrá todo de su mano para que llegue al primer equipo. Luego puede influir la suerte".

Xabi Campos persigue a Shane Kluivert durante el partido / RFEF

El salto de juvenil a Primera Federación y a Primera División

El ascenso del Fabril ha sido una noticia magnífica para la cantera blanquiazul. No obstante, el salto cada vez es más grande entre el equipo juvenil y el filial blanquiazul. Es necesario, porque el Deportivo ahora está en LaLiga y necesita a su segunda escuadra lo más cerca posible. "Lo que más cuesta es el ritmo, adecuarte a jugar a una velocidad más alta", destaca Borja, que cree que entre Segunda RFEF y la tercera categoría nacional hay un cambio importante. No obstante, lo ve "capacitado" para afrontarlo ya esta campaña. "Si nos vamos a los partidos que más pruebas hacen, le vi ante el Celta y ante el Barça, esos encuentros te dan muestras de que está preparado para jugar en Primera RFEF", explica el técnico.

Borja cree que existe un "proceso" que deben pasar todos los futbolistas. Tendrá competencia, con Iker Vidal, un jugador experimentado y que siempre ofrece un buen rendimiento en el lateral zurdo. Pero el Dépor tiene todas las herramientas para que los jóvenes talentos asuman con naturalidad el cambio de ciclo para convertirse en futbolistas sénior: "A nivel interno uno de los saltos que dio en club en la estructura es contar con figuras de psicólogos, eso ayuda mucho a los chicos. Ves, por ejemplo, el caso de Samu Fernández, que este año estuvo a caballo, y no le vi en ningún momento descentrado. Ahí los chicos a día de hoy tienen mucha ayuda dentro del club para saber gestionar estas situaciones, que son nueva para ellos, y a esa edad a veces es complicado". En este aspecto, Borja Guerreiro piensa que ese salto desde el juvenil, "de la mano" del club, ayuda mucho más que si se hace fuera, "sin ayuda, donde te ves solo".

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Xabi Campos pelea por un balón ante un rival en el Langreo - Fabril / Juan Plaza

No es el único punto en el que el Deportivo ha invertido en su cantera. También, a nivel de preparación física. Xabi Campos es un ejemplo. "Antiguamente costaba mucho, y ahora ves a chicos del juvenil que dan el paso sin problema", explica, y destaca que Campos ya disputó un partido completo de Segunda RFEF siendo juvenil de segundo año sin ningún problema.