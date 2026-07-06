Los jugadores del Deportivo pasan las pruebas médicas: el martes saltarán al campo

El Deportivo ha arrancado este lunes la pretemporada con 27 jugadores a disposición de Antonio Hidalgo. La plantilla se ha dividido entre Abegondo y el HM Hospitales para realizar las pruebas médicas antes de empezar a entrenar. La primera sesión de trabajo será este martes a las 17.00. Echará a rodar el balón tras más de un mes desde que el equipo paró después de las celebraciones por el ascenso. Hay jugadores no citados, con permiso del club para cerrar su futuro, como Mohamed Bouldini, delantero centro; Luis Chacón, cuyo futuro para por el Valladolid; o Álex Petxarroman, que será jugador del Ceuta.

Abegondo regresó esta mañana a la actividad. Los futbolistas, a cargo del doctor Alejandro Mejuto, jefe de los servicios médicos del club, realizaron las diferentes valoraciones físicas y médicas. A continuación, en grupos, se desplazaron al Hospital HM Modelo para realizar un electrocardiograma y un ecocardiograma, supervisados por las cardiólogas Eugenia Vázquez y Ana Álvarez, y por el director médico Pablo Asensio.

Seis sesiones de trabajo en la primera semana

Antonio Hidalgo ya tiene planificada su primera semana. Después de la primera toma de contacto, este martes a las 17.00, el equipo volverá a entrenar el miércoles a las 10.00. El jueves, doble sesión de trabajo a las 10.00 y a las 17.00. Viernes y sábado, entrenamientos a las 10.00 de la mañana.

Será la primera semana para la plantilla. En total, Hidalgo dispondrá de seis para preparar el estreno de su elenco en Primera División. El fin de semana del 16 de agosto rodará el balón con el Elche en frente.

Los jugadores del Dépor pasan las pruebas médicas / RCD

Los citados del Deportivo para la pretemporada

Porteros: Germán Parreño, Eric Puerto, Álvaro Ferllo y Leo Román.

Defensas: Ximo Navarro, Adrià Altimira, Samu Fernández, Dani Barcia, Arnau Comas, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Samu Fernández, Giacomo Quagliata y Xabi Campos.

Centrocampistas: Diego Villares, Mario Soriano, José Ángel Jurado, Teun Gijselhart, Charlie Patiño, Riki Rodríguez y Noé Carrillo.

Atacantes: Zakaria Eddahchouri, Yeremay Hernández, David Mella, Luismi Cruz, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez y Bil Nsongo.

La pretemporada confirmada

18-07: SD Compostela-Deportivo (20.00), en el Vero Boquete

25-07: Real Oviedo-Deportivo (19.30), en el Carlos Tartiere

29-07: Deportivo-CD Lugo (19.30), en A Madalena

01-08: Sankt Pauli-Deportivo (18.30), en el Millerntor Stadion

06-08: Fiorentina-Deportivo (20.00), en la ciudad deportiva viola

Noticias relacionadas

09-08: Genoa-Deportivo (horario por confirmar), en el Stadio Luigi Ferraris