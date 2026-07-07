Alberto Rodríguez, nuevo entrenador del Deportivo Abanca

Alberto Rodríguez es el nuevo entrenador del Dépor Abanca. El técnico de Arteixo, hasta ahora segundo de Fran Alonso, asume el reto de dirigir la primera plantilla femenina en la Liga F. Apuesta por un hombre de la casa, que aterrizó en enero de para formar parte del staff. Será su primera experiencia en solitario en el fútbol femenino, tras haber dirigido a clubes como el SD Sofán o el Sigüeiro.

El Deportivo apuesta por un técnico de la casa para una nueva etapa. Tras anunciar cuatro fichajes y un buen puñado de renovaciones, el club ha hecho oficial el paso al frente de Alberto Rodríguez, hasta ahora segundo entrenador de Fran Alonso. Llegó a la entidad en las navidades de la 24/25, un mes después de la incorporación del entrenador madrileño.