El Deportivo endurece las condiciones de Marathon Inferior: renovación presencial, identificación, control de la animación y asistencia

El Deportivo se ha puesto en contacto con los socios que ocupan la grada Marathon Inferior (donde se sitúan los Riazor Blues) de cara a la nueva modalidad de carnet que realizará en la zona de mayor animación del estadio. Destaca un importante cambio en las condiciones de uso, una mayor identificación, la renovación de manera presencial, con la obligación de acreditar la identidad mediante un documento oficial (como el DNI). Además, el club asumirá la dirección y coordinación de la animación, así como el control sobre los elementos y mensajes que puedan exhibirse, mediante una serie de personas autorizados para conducirlos y coordinar la animación. También, la posibilidad de exigir un mínimo de asistencia o liberación de asiento. Condiciones indispensables para la renovación que verán la luz este miércoles con la nueva campaña.

El conjunto blanquiazul anunciará este miércoles su campaña de abonos. Llegará con varias novedades, entre las que, previsiblemente, destacará una nueva política para fomentar la liberación de asientos. Pero, antes, el Deportivo se ha puesto en contacto con sus socios de Marathon Inferior. A través de un correo electrónico, indican que el titular deberá aceptar "unas condiciones específicas en materia de identificación y comportamiento" para poder renovar.

Los socios estarán obligados a renovar de manera presencial en la OAD de Riazor (Oficina de Atención al Deportivista), acreditar su identidad (DNI) y aceptar las nuevas condiciones de comportamiento en la grada. Estos son los puntos clave:

El Deportivo se reserva la organización Marathon inferior

El Deportivo define el abono de Marathon Inferior tiene una "modalidad específica", con unas condiciones diferentes al resto de socios, obligando a sus titulares a cumplir con todas ellas, reforzando la identificación, el acceso, la permanencia, y el comportamiento.

El club quiere favorecer "un entorno de apoyo visible, participativo, ordenado y positivo" al primer equipo, indica a través del escrito que le ha llegado solo a los socios ubicados en dicha zona. Explica que, "en ningún caso", esta podrá convertirse en "un espacio de intimidación, confrontación, presión ilegítima, exclusión, apropiación privada o ejercicio de facultades de organización". Toda la organización deberá correr a cargo del club.

Además, destaca que el abono "no otorgará privilegio" en la asignación de entradas visitantes. En su caso, añade, podrán reservarse "exclusivamente a peñas oficiales inscritas en el Libro de Registros de Seguidores, sujetas a normas reforzadas de identificación, responsabilidad y uso".

Control de identificación y acceso reforzado

El Deportivo expresa que el abono, de carácter "estrictamente personal, nominativo e intransferible", queda sometido a unas "condiciones reforzadas de identificación, control y verificación de identidad", pudiendo el club establecer "sistemas diferenciados de acceso, de identificación o verificación respecto de otras zonas del recinto".

Además, la entidad añade la posibilidad a realizar "controles aleatorios de identidad" e implantar "sistemas específicos de control de accesos, videovigilancia y verificación de identidad" o cualquier otra medida tecnológica.

Control sobre el material utilizado y los cánticos

El documento establece que el Deportivo asumirá la dirección y coordinación de la animación de Marahon Inferior a través de personas autorizadas que serán designadas por el propio club para conducir los cánticos y utilizar elementos como bombos, megáfonos o banderas de gran formato, cuyo número también será decidido bajo la supervisión del club.

En la norma 4 se especifica que "queda prohibido el acceso o la permanencia portando, exhibiendo o introduciendo banderas, pancartas, prendas, emblemas, distintivos o cualesquiera otros elementos que incorporen simbología, mensajes o representaciones cuya utilización se encuentre prohibida por la legislación vigente, por el Reglamento Interno del Recinto Deportivo o las condiciones particulares".

Tampoco se permitirá "utilizar el sector" para "promover reivindicaciones ajenas al hecho deportivo, fomentar enfrentamientos entre aficiones, coaccionar, intimidar o perturbar a otros espectadores, ni desarrollar actuaciones que puedan comprometer la seguridad, la convivencia, la imagen, el prestigio o los intereses legítimos del Deportivo o el normal desarrollo del evento".

La asistencia

La escuadra coruñesa probó en enero un sistema de confirmación de asistencia que, de una u otra forma, puede reproducirse en el futuro, fomentando la asistencia (o liberación), como han implementado otros clubes de Primera, como el Atlético de Madrid. El club, en su norma ocho, expresa que podrá por cada temporada realizar condiciones "específicas de asistencia efectiva" a los encuentros o de "confirmación previa, liberación" u otros mecanismos para "garantizar la ocupación efectiva, activa y ordenada del sector asociado".

En su punto 8.2 desarrollan la idea: "La falta reiterada de asistencia, la o liberación injustificada de la localidad, o el uso meramente especulativo podrán determinar la pérdida del derecho preferente de renovación o la revocación de esta modalidad de abono".

Cambios de las condiciones futuras

Por último, el Deportivo afirma que podrá modificar las condiciones a futuro, cambiar los beneficios, reorganizar la grada o los accesos, e incluso eliminar esta modalidad de abono en futuras temporadas. Incide en que "no genera ningún derecho adquirido".

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Además, la entidad blanquiazul indica que, de ser necesario, podrá reubicar a abonados de forma individual o colectiva en otros sectores.