El Deportivo ficha a Bright Ede: traspaso oficial del central polaco

El Deportivo ha hecho oficial el fichaje de Bright Ede, central polaco de 19 años que llega procedente del Motor Lublin. Ambos clubes han acordado un traspaso, aunque ninguna de las dos entidades ha hecho públicas las cifras del acuerdo. Firma un contrato por cinco temporadas, hasta 2031.

El conjunto coruñés se ha hecho con la firma de "una de las promesas del fútbol europeo", cita la propia entidad a través del comunicado en el que anuncian la llegada del zaguero polaco, con orígenes senegaleses por su padre, Lucky Ede, que fue futbolista. El zurdo se formó como centrocampista, puede actuar de lateral, aunque llega para reforzar el eje de la defensa. Disputó 17 partidos con el motor Lublin en la Ekstraklasa, anotando un gol el día de su debut.

La entidad blanquiazul destaca "su potencia física, velocidad y solvencia defensiva". Además de su "personalidad para iniciar el juego desde atrás y asumir responsabilidades con el balón".

El club considera a Bright una "apuesta de presente" y, sobre todo, "de futuro", con "un amplio margen de crecimiento y el potencial necesario para competir al máximo nivel en las próximas temporadas".

Las primeras palabras de Bright Ede

El zaguero zurdo, en unas declaraciones compartidas por el Dépor, explica que ha elegido el club porque escuchó "muy buenas referencias" y, después de hablar con Fernando Soriano, este le "enseñó el proyecto".

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"Creo que el club puede conseguir grandes. Veo mi futuro aquí", añade.