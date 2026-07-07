El Deportivo vuelve al trabajo con todos sus fichajes sobre el césped: Yeremay, Loureiro y Mella, al margen

El Deportivo 26/27 echó a andar esta tarde en la primera sesión de entrenamiento realizada en Abegondo. Antonio Hidalgo tiene previstas otras cinco, con doble trabajo para este jueves y descanso únicamente el domingo. A los 27 jugadores citados para arrancar se unió hoy Bright Ede, el tercer fichaje del proyecto. Varios futbolistas están con trabajo personalizado, como Yeremay Hernández y Miguel Loureiro, que se retiraron al gimnasio para hacer trabajo específico; o David Mella, quien continúa su proceso de recuperación con el objetivo de llegar para el inicio de la temporada a mediados de agosto.

Samu Fernández, Noé Carrillo, Kevin Sánchez, Adrián Guerrero y el juvenil Xabi Campos fueron los canteranos que completaron la sesión, además de Bil Nsongo, quien firmó una renovación que le ha convertido en jugador del primer equipo y le ha blindado tras las miradas de múltiples equipos europeos interesados en llevarse a la gran irrupción de la pasada campaña.

Teun Gijselhart, en la primera sesión de trabajo del Deportivo / Gus de la Paz

Tres caras nuevas el primer día

Leo Román, Teun Gijselhart y el mencionado Bright Ede son las caras nuevas del equipo en un inicio poderoso del Dépor en el mercado de fichajes. Lorenzo Amatucci, con un acuerdo para firmar hasta 2031, puede ser el próximo en unirse a la disciplina. El acuerdo, según cita Matteo Moretto, se cerraría por unas cifras cercanas a los dos millones y medio de euros.

De momento, Antonio Hidalgo trabaja con un equipo en el que también habrán salidas. Algunos futbolistas tendrán su particular reválida este verano, aunque hay posiciones en las que existe una saturación de número, como la medular y el eje de la defensa. No entrarán todos en la planificación cuando cierre el mes de agosto.

Leo Román, entrenando con el Dépor / Gus de la Paz

Sesión suave para arrancar

La primera sesión de trabajo de la temporada 26/27, después de una primera charla, constó de una rueda de pases, rondos y juego de posición. La carga irá aumentando de manera progresiva después de las vacaciones. Los jugadores, como es habitual, tuvieron un periodo de reposo total, y también varias semanas con trabajo pautado. Algunos futbolistas a lo largo del verano compartieron sus sesiones de trabajo, como Bil Nsongo, quien estuvo en Camerún con un preparador personal.

Además de los canteranos, trabajaron con normalidad Germán Parreño, Eric Puerto, Altimira, Arnau Comas, Lucas Noubi, Dani Barcia, Charlie Patiño, Diego Villares, Eddahchouri, Quagliata, Riki, Luismi Cruz, Jose Ángel, Mario Soriano, Gijselhart, Ximo Navarro, Álvaro Ferllo, Ede, Leo Román y Bil.

Noticias relacionadas

Este miércoles regresará el equipo al trabajo a partir de las 10.00 en Abegondo. Mismo horario para jueves, viernes y sábado. Mañana, eso sí, también habrá una segunda sesión vespertina, a las 17.00. El domingo será el primer día de descanso antes de encarar la segunda semana, con el primer partido programado para el próximo sábado 18 de julio, en el Vero Boquete, ante la SD Compostela.