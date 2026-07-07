La historia de Bright Ede, la perla polaca que puede reforzar al Deportivo

Bright Ede está cerca de convertirse en una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes del Deportivo. El central polaco de 19 años negocia su incorporación al club coruñés, y medios polacos dan por cerrada su llegada pese al interés reciente de la Roma. Nacido en Varsovia y con raíces senegalesas por su padre, que fue futbolista, ha formado parte de las categorías inferiores de Polonia e irrumpió con fuerza en la Ekstraklasa al marcar un gol en su debut. No se asentó, aunque durante los últimos tiempos, clubes como el Real Betis, el Manchester United o el Chelsea se interesaron para firmarle.

El Deportivo está cerca de ganar la carrera por una joya del fútbol polaco. Bright Ede, de 19 años, un jugador que debutó el 30 de marzo de 2025 en la liga nacional de su país, anotando un gol ante el Stal Mielec, lo que le permitió saltar a la fama por la precocidad. Solo Fabian Bzdyl, Adrian Pryzborek y Luka Vuskovic habían logrado un tanto en la máxima categoría entre los jugadores nacidos en 2007.

Bright Ede, con el Motor Lublin / Motor Lublin

Los inicios de Bright Ede en el fútbol

A Bright Ede el fútbol le viene de familia. Su padre, Lucky Ede, fue un futbolista nigeriano que, hace dos décadas, llegó a Polonia para continuar su carrera de la mano de un agente que llevaba futbolistas africanos a la Ekstraklasa. En un reportaje realizado por la federación polaca, cuenta que el mayor de los Ede conoció a su futura esposa, Beata Ede (recoge el apellido de su marido) un día después.

Bright se formó en el Delta Varsovia, club en el que su padre era uno de los entrenadores. "Mi marido a veces lleva a los chicos al campo del Drukarz, donde organiza partidos con amigos", cuenta Beata a la PZPN, la Federación polaca. La figura paternal fue clave en su desarrollo. "Es muy ambicioso. Se pone el listón muy alto", describe Beata sobre la personalidad de su hijo.

Desde los cinco años, Bright ha estado vinculado al Delta. Siempre jugando y entrenando por encima de la edad que le correspondía. Su físico y su nivel le permitían competir ante futbolistas mayores que él. "Vio el potencial", reconoció su padre sobre una decisión tomada por el presidente del club.

Su padre, Lucky Ede, cuenta una anécdota sobre el joven jugador que, pese a su edad, durante unas vacaciones en los Montes Pieninos, tuvo que pedirle que "bajara el ritmo" porque no era capaz de seguirle.

Bright Ede, con la selección polaca en categorías inferiores / Federación Polaca

La selección, clave

En el Delta comenzó como centrocampista. Llamó la atención de la Federación Polaca, que realizó una concentración con los jugadores más talentosos del 2007. Allí, empezó a probar de lateral izquierdo. Su paso a la élite la ha hecho como central. Desde la temporada 21/22 ha estado en dinámica de las categorías inferiores nacionales. Su debut con la sub 18, en el curso 24/25, se produjo en España. En un encuentro amistoso ante Bélgica en un torneo realizado en tierra peninsular.

Cuando el Delta Varsovia se quedó pequeño para su potencial, dio el paso al Zagłębie Lubin, que en enero de 2025 lo vendió al Motor Lublin por una cantidad cercana a los 100.000 euros. "Bright es un jugador talentoso. También interesaba a otros clubes en este mercado de fichajes. Estoy encantado de que se una a nosotros. Su traspaso se alinea con nuestra filosofía de centrarnos en los jóvenes jugadores polacos y brindarles las condiciones óptimas para su desarrollo", declaró el director deportivo Paweł Golański, en la web oficial del club.

Bright Ede posa con la camiseta del Motor Lublin / Motor Lublin

Debut con gol

Firmó en el Motor como "cuarto defensa" para pelear por un sitio y crecer poco a poco, explicó Mateusz Stolarski, técnico del Motor, antes de enfrentarse al Stal Mielec. La sanción de Marek Bartos y la lesión de Herve Matthys le abrió las puertas. "Mentalmente está listo, puede con ello", expresó en la previa. "Hoy no parecía un chico de dieciocho años en el campo", añadió tras un encuentro en el que anotó gol.

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Desde entonces Bright ha jugado 17 partidos. En la máxima categoría nacional. Seis, en su primera campaña; mientras que el curso pasado disputó 11, alternando titularidades con suplencias. Su futuro se encamina ahora al Deportivo, donde podrá continuar su desarrollo en un contexto ideal para el desarrollo de los jugadores jóvenes.