Luis Chacón, traspasado al Real Valladolid: salida definitiva del Deportivo

Luis Chacón abandona de manera definitiva el Deportivo. El jugador tenía un acuerdo con el Real Valladolid para firmar por las próximas seis temporadas. Faltaba acordar el precio final de la venta con el conjunto coruñés, que hace caja con un jugador que llegó gratis hace dos veranos y solo ha disputado un minuto con la elástica blanquiazul. Dos cesiones en la Cultural Leonesa después, emprende una nueva aventura en el José Zorrilla, que anuncia un contrato hasta 2031 (tendrá otro extra, pudiendo extender su estancia hasta 2032). Es el primer nombre en una larga operación salida que necesita hacer el club. Álex Petxarroman, con destino a Ceuta, podría ser el siguiente en partir.

Luis Chacón, traspasado del Deportivo al Valladolid

Luis Chacón tenía el deseo de triunfar en el Deportivo. Tras despuntar en el Arenteiro en el curso 23/24, fue el primer fichaje de Fernando Soriano tras el ascenso a Segunda División. Sin embargo, no entró ni en los planes de Imanol Idiakez aquel verano, ni en los de Antonio Hidalgo un año después. El Reino de León fue su casa. Allí fue clave para ascender a LaLiga Hypermotion y, el curso pasado, pese al descenso, firmó una gran temporada. Tenía muchas novias en la categoría de plata, pero el Valladolid ha sido su elección. Le convence el proyecto y la importancia que aguarda tener en el José Zorrilla.

El futbolista nacido en Pontedeume cierra así una breve etapa como blanquiazul en la que prácticamente solo ha jugado en pretemporada. En la 24/25 llegó a debutar en Riazor, ante el Real Oviedo, a un minuto de entrar en el tiempo de descuento. Poco después el club le dio salida en forma de cesión.

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Esta temporada tampoco entraba en los planes de Primera División. Se marcha traspasado, deja dinero en caja, y tendrá la oportunidad de pelear en un proyecto que aspira a estar arriba por llegar a Primera División.