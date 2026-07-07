Deportivo
Riazor Blues pide al Deportivo "rectificar" las medidas en Marathon Inferior: amenazan con "no renovar" sus abonos
Exigen "respeto para los aficionados" y una respuesta inmediata del club en señal de protesta contra las nuevas normas de Marathon Inferior
Riazor Blues se opone frontalmente a las nuevas medidas que el Deportivo ha anunciado para su grada de Marathon Inferior. La entidad blanquiazul anunció una serie de normas que solo afectará a ese sector de Riazor. Más allá de la identificación o la renovación presencial, destaca las normas de control sobre lo que se hace, dice, canta y muestra durante los partidos. En un comunicado firmado también por Old Faces y la Federación de Peñas, el colectivo considera que se tratan de unas "cláusulas abusivas y disparatadas", y aseguran que no renovarán sus abonos hasta la retirada de las normas.
A pocas horas de que el Dépor saque su campaña de abonos, en la que se incrementarán los precios y se pondrá un número obligatorio de asistencia (o liberación) de encuentros, la entidad advirtió a sus socios de Marathon Inferior de un cambio en la normativa. Riazor Blues ha contestado horas después. En un comunicado, el grupo asegura que el club ha plasmado por escrito "esa persecución arbitraria que vivimos como afición la temporada pasada, especialmente en las últimas jornadas", haciendo alusión a los episodios vividos en las últimas previas, destacando el control de alcoholemia realizado en la jornada 40, el día de la Fiesta de las Peñas.
"Desde este momento estamos estudiando las acciones pertinentes a nivel legal y administrativo, para dar una respuesta desde el ámbito de la abogacía", redacta en respuesta a las cláusulas que indican la posibilidad de realizar identificaciones durante los encuentros, cerrar parcial o totalmente la grada, o prohibir mensajes o elementos de animación, a criterio del club.
Los Riazor Blues piden "levantar la voz" a los aficionados. No solo a aquellos con los que comparten grada, también al resto. Piden "colaboración" para reivindicar sus derechos y aseguran que el primer paso será "no renovar" el abono en Marathon inferior "hasta que el club retire las normas que persiguen nuestra libertad individual y colectiva".
Por último, exigen una respuesta "inmediata" y una rectificación.
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