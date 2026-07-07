La TVG retransmitirá seis partidos de la pretemporada del Deportivo

El Deportivo tiene prácticamente cerrada su pretemporada y esta se podrá ver a través de la Televisión de Galicia. Al menos, y de momento, en todos los duelos que el club ha oficializado. El ente televisivo ha anunciado la retransmisión de seis amistosos. Serán los que involucran a los coruñeses ante el Compostela, el Lugo, el Real Oviedo, el Sankt Pauli, la Fiorentina y el Genoa. De momento, el Teresa Herrera no tiene fecha oficial, con el Real Madrid como potencial rival.

La TVG retransmitirá, por lo menos, seis partidos de la pretemporada blanquiazul. Así lo ha anunciado el ente público a través de sus redes sociales. De momento, no escifica si se incluirá también el Teresa Herrera, con fecha y rival por concretarse de manera definitiva.

La pretemporada confirmada

18-07: SD Compostela-Deportivo (20.00), en el Vero Boquete

25-07: Real Oviedo-Deportivo (19.30), en el Carlos Tartiere

29-07: Deportivo-CD Lugo (19.30), en A Madalena

01-08: Sankt Pauli-Deportivo (18.30), en el Millerntor Stadion

06-08: Fiorentina-Deportivo (20.00), en la ciudad deportiva viola

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09-08: Genoa-Deportivo (horario por confirmar), en el Stadio Luigi Ferraris