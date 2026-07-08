Ainoa Gómez, refuerzo de lujo para el Dépor Abanca

El Deportivo Abanca anunció la llegada de Ainoa Gómez, jugadora de 19 años que milita en el Barcelona y firma, en calidad de cedida, por una temporada, hasta junio de 2027. El club refuerza la medular con una futbolista de «talento, calidad y proyección».

Ainoa Gómez es compañera de Redru y Lucía Rivas en la concentración de la selección española sub 19, que este viernes jugará la final de la Eurocopa de la categoría ante Alemania. De hecho, la jugadora nacida en Cerdanyola del Vallès ya ganó el trofeo el pasado curso, siendo un año menor que sus rivales. También formó parte de la Eurocopa sub 17 conquistada junto a Lucía Rivas; y el subcampeonato del mundo, compartido entonces con Elena Vázquez.

Ainoa Gómez, juventud y talento para el Deportivo

La centrocampista ya sabe lo que es jugar en la Liga F. El curso pasado disputó dos encuentros con el Barça, anotando dos goles y mostrando su excelente capacidad para incorporarse, lo que le permite jugar cerca de una delantera.

Con el filial blaugrana tuvo un papel protagonista, participando en 22 encuentros, 20 de ellos como titular. Campeona de Primera Federación, la segunda categoría nacional, anotó tres goles.

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Con pasado en la cantera del Espanyol, Ainoa Gómez destaca por su «visión de juego, criterio en la distribución, calidad técnica y capacidad para dominar el centro del campo», expresa el Deportivo a través del comunicado en el que han oficializado la contratación de la jugadora. El club considera a Ainoa una «de las jóvenes centrocampistas con mayor proyección del fútbol español», y considera que tiene un «importante margen de crecimiento» que le permitirá competir al máximo nivel. Se suma al proyecto que dirigirá Alberto Rodríguez, sin fecha oficial para el inicio de la pretemporada.