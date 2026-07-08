El Deportivo se acerca a Asp Jensen, joven promesa del Bayern de Múnich

Jonathan Asp Jensen está cerca de convertirse en nuevo jugador del RC Deportivo. La entidad blanquiazul negocia su incorporación y se ha adelantado a otros clubes, principalmente de Italia, por la firma del prometedor jugador noruego de 19 años, que puede ocupar prácticamente cualquier parcela del centro del campo, destacando como mediapunta, y con capacidad para jugar en ambos costados. Según informan Fabrizio Romano y Matteo Moretto, y ha podido confirmar este diario, el talentoso centrocampista va camino de convertirse en futbolista del Dépor. Sería el cuarto fichaje tras Leo Román, Teun Gijselhart y Bright Ede.

El futbolista danés tiene detrás a clubes como la Lazio o el Udinese, pero el proyecto blanquiazul, con la posibilidad de jugar en LaLiga EA Sports, ha sido lo suficientemente atractivo para convencer al futbolista. El Deportivo tiene intención de hacerse con él en propiedad.

Asp Jensen / Bayern

Asp Jensen, de 19 años, militó la temporada pasada cedido en el Grasshoppers, después de haber llegado a la cantera del Bayern de Múnich en 2022 por una cantidad cercana al millón de euros.

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En Suiza disputó 40 partidos, en los que anotó nueve goles y dio seis asistencias. Además, ha jugado 36 encuentros con el filial bávaro, con siete goles y otras 13 asistencias.