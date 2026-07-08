El Deportivo justifica los cambios en Marathon Inferior para evitar que las sanciones a Riazor "vayan a más"

El Deportivo de A Coruña ha abierto su campaña de abonos para la temporada 26/27 con varias novedades. La grada de Marathon Inferior vive un cambio en sus condiciones que los socios deberán aceptar para poder renovar de cara al próximo curso. Los abonados deberán hacerlo de manera presencial, entregando un documento identificativo, y el club pasará a tener el control sobre lo que sucede en la grada; siendo necesario que cada elemento que se utilice de animación sea aprobado, pudiendo solicitar identificación durante el partido; o guardándose la capacidad de reubicar a un abonado cuando lo considere necesario, entre otros requisitos. Una situación que ha generado rechazo en una parte de la afición y ha llevado a la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces a firmar un comunicado conjunto rechazando dichas medidas. José Manuel García, responsable del área social, explica que el objetivo es "garantizar que haya un Marathon Inferior lleno y persistente en el tiempo", ya que el club cuenta con "apercibimientos y propuestas de sanción de potenciales cierres [del estadio de Riazor] que hablan de un mes".

Recientemente, el Comité de Antiviolencia propuso una sanción de un mes de clausura de Riazor por la invasión del campo el día del encuentro ante Las Palmas para celebrar el ascenso a Primera División. La decisión final corresponde a la RFEF, que hasta ahora no ha cerrado ningún estadio de manera total.

"Estamos intentando recurrirlos y minimizarlos. Queremos evitar que vaya a más. La reincidencia nos puede penalizar. Queremos garantizar que la zona esté llena y sobre todo abierta", expresa José Manuel García sobre las distintas sanciones que ha vivido el Dépor, con un valor en firme de 90.000 euros. La entidad quiere evitar que LaLiga le siga sancionando.

El responsable del área social indica que, de manera adicional, "el objetivo es que las más de cuatro mil personas que caben estén en su sitio". A lo que añade: "Queremos que [Maratón] esté llena, garantizar una presencialidad mínima, que la gente pueda acceder con elementos de animación como bombos, banderas y tifos. Es una iniciativa que el club siempre apoya y da soporte. Quiere que siga pasando, pero de una forma ordenada y regulada, garantizando la seguridad de las personas y del espacio".

García añade que se trata de una "zona activa", pero no es "una grada de animación" ni se pretende crear algo similar, sino un espacio "donde nace esa animación activa".

La decisión es del Deportivo

El club ha tomado este paso por iniciativa propia. Si bien "tiene la obligatoriedad de cumplir la Ley del Deporte", no ha sido una imposición de LaLiga, que tiene una serie de normas para las gradas de animación. No es el caso, como indica García. "El 'cómo' es parte de la decisión del club. La Liga no dice el 'cómo', pero es la que propone las sanciones. Quien nos penaliza en caso de incumplir ciertos aspectos que los clubes estamos obligados a cumplir", añade. El Deportivo, por tanto, considera que es la forma de "proteger de las sanciones que vienen llegando, que son importantes y elevadas. Queremos proteger los intereses económicos y reputacionales del club".

Solo en Marathon Inferior

Respecto a por qué el club solo establece estas condiciones en Marathon Inferior, el responsable del área social añade que la diferencia nace en que es "la zona de animación activa" del estadio. Por ello, explica, hay gente que quiere acceder a la grada desde otros sectores: "Nos alegra que la gente quiera animar. Ojalá en un futuro seamos capaces de que la zona de animación activa no solo sea una parte de Marathon Inferior, sino que las 4000 o 5000 personas estén animando de forma activa. Queremos proteger la animación y potenciarla". No obstante, deben "controlar" que no accedan personas de otros espacios y, además, es una grada en la que se introducen "diferentes elementos de animación" que en otros sectores no están permitidos.

Control de cánticos, tifos y pancartas

El Deportivo, de esta forma, tendrá la potestad de decidir qué elementos de animación entran al estadio. Qué tifos y pancartas se muestran. Quienes son los encargados de dirigir y coordinar la animación. José Manuel García afirma que el club ya venía "trabajando de una forma similar", que es "la única posible" en los últimos años: "Toda pancarta, todo tifo, todo material de animación pasa por la autorización del director de seguridad. Adicionalmente pasa por la autoridad del coordinador policial. No es nuevo, se viene operando así desde hace años. La Ley del deporte expone qué se puede exponer y qué no".

García incide en que el club quiere "garantizar" que en Riazor, el espacio destinado a la animación se utiliza exclusivamente para eso, y no "para reivindicaciones políticas" ni para "ningún tipo de mensaje de odio".

Respecto a la identificación de las personas, considera que es necesario que quien utilice elementos de animación, y pone de ejemplo el bombo, debe ser "responsable" de que su uso sea "exclusivamente para animar".

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Renovación presencial

Algunos aficionados han lamentado la dificultad de acudir de manera presencial a Riazor para renovar los abonos. García añade que es un trámite que no llevará "más de cinco minutos", aunque si alguien, "de forma justificada" no puede acudir, a través del teléfono de la Oficina de Atención al Deportivista podrá exponer su causa y esta se "valorará".