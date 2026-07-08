El Deportivo lanza su campaña de abonos con una subida general de sus precios: novedades, cambios y nuevo sistema de asistencia

El Deportivo ha lanzado su campaña de abonos para la temporada 26/27. Bajo el lema "O teu lugar en Primeira", la entidad blanquiazul pone a disposición los nuevos carnets, con una subida de precios de entre 100 y 200 euros para todas las gradas; descuentos para personas con diversidad funcional, mayores de 65, sub 25 y sub 15. Al igual que sucedió la pasada campaña, no habrá un coste especial para desempleados. El club ha sacado nueva modalidades que sustituyen el antiguo socio amigo, y para ver el Fabril y el equipo femenino, con suplementos de 20 euros cada uno y un paquete conjunto de 35. La Copa del Rey excluye unos posibles cuartos de final y semifinal.

Los precios de los abonos del Deportivo

El Deportivo ha realizado un importante crecimiento en el precio de los abonos. La renovación más alta se encuentra en tribuna superior, con un coste de 880 euros (1060 en caso de tratarse de una alta). El coste más bajo es de 320€, en pabellón inferior. La subida, en el primer caso, es de 235 euros; en el segundo, de 130.

Los precios rondan una subida de entre 100 y 200 euros en todos los sectores de la grada. Preferencia superior central se lleva también una importante subida, desde los 540 euros de la pasada campaña, a los 775 de la actual.

Los abonados con diversidad funcional o mayores de 65 tendrán un 20% de descuento; los sub 25, un 40%; y ADN blanquiazul, es decir, categoría sub 15, unos precios especiales que varían desde los 395 euros en tribuna superior hasta los 170 euros en pabellón inferior.

Los precios de los abonos de la temporada 26/27 en el Deportivo / RCD

Las fechas

Este miércoles día ocho arrancan las renovaciones a través de la página web. Durará tres semanas, hasta el 26. Dos días después, el club dará del 29 de julio al 12 de agosto para cambios de localidad y de modalidad. A partir del día 24 de agosto, nuevas altas.

Los días de cambio de localidad y modalidad (de abono simpatizante a abono con localidad) serán del 29 de julio al 12 de agosto, exclusivamente para personas abonadas de la temporada pasada y mediante cita previa.

Fechas / RCD

Compromiso de asistencia a Riazor

Una de las medidas más notorias de la nueva campaña de abonados tiene que ver con la asistencia a Riazor y la liberación del asiento. El club implenentará un sistema de compromiso pensado "para fomentar" que los aficionados acudan al estadio. De los 19 partidos de LaLiga EASports, los abonados deberán asistir, ceder el abono o liberar el asiento en 15 de ellos.

La liberación del asiento, un sistema que se podrá realizar a través de la apliación y seguir al detalle sobre si se ha vendido o no, permitirá que, si el club vende la entrada, el 50% del precio neto de la localidad vendida vaya a parar al abonado, a través del monedero digital del club (moeDÉiro). Si la localidad liberada no se vende, podrá recuperarse hasta 12 horas antes del partido. Ese dinero se podrá utilizar en el siguiente carnet, la tienda del club o las barras del estadio.

Los descuentos

Las modalidades bonificadas incluyen descuentos para mayores de 65 años, personas con diversidad funcional, Sub-25 y ADN Branquiazul Sub-15. Las bonificaciones contemplan un 20% de descuento para mayores de 65 años y diversidad funcional, un 40% para Sub-25 y un 55% para ADN Branquiazul Sub-15.

En las Déportiendas, los socios y simpatizantes pasarán de un 5% de descuento a un 10% para las principales modalidades. Según la elegida, podrán accerder a sorteos exclusivos, experiencias como Matchday VIP o meet & greet con jugadores, camisetas, tarifas especiales en el Museo & Tour, ventajas adicionales de patrocinadores y colaboradores, descuentos en actividades del Club, preferencia o prioridad en la compra de entradas y ventajas vinculadas a la cantera".

Nuevas modalidades

Hasta ahora, la entidad tenía dos tipos de abonados: aquellos con asiento, y los socio amigos que tenían una serie de ventajas. El club ha extendido este punto: habrá carnets con localidad (los de toda la vida); bonificados, VIP, modalidad "oro" y "sin localidad" para quienes quieran seguir formando parte del club, pero sin asiento fijo.

La temporada 2026/2027 incorpora dos nuevas modalidades para quienes quieren seguir formando parte del RC Deportivo sin contar con una localidad fija en Riazor: Deportivista+ y Deportivista. La primera permitirá "conservar el número de antigüedad", disfrutar de ventajas, sorteos y experiencias; acceder a descuentos y tener prioridad a un futuro abono. Esto incluiría al antiguo socio amigo. Deportivista permite "seguir formando parte", y disfrutar solo de algunas ventajas

Fabril y Dépor Abanca, al margen

El carnet del Deportivo no incluriá los partidos como local de la temporada del Dépor Abanca y el Fabril. Para asistir, se deberá pagar un suplemento a parte. En el caso del equipo femenino, ya sucedió el pasado curso. Cada uno tendrá un incremento extra de 20 euros. Se podrá sacar de manera conjunta por 35 euros.

Como novedad, este año ya no es necesario ser persona abonada para poder asistir a los partidos del Dépor ABANCA o el Fabril. Con un Pase de Temporada desde 25€ se podrá acceder a todos los partidos que el Fabril y el Dépor Abanca.

A mayores, por 25 euros cada modalidad, se podrá sacar un carnet exclusivo de Fabril y otro de Dépor Abanca o, en su conjunto, ambos por 45.

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Abono físico, con un extra

El abono digital en la apliación del club será la forma principal de llevar el carné durante la temporada. Quienes deseen disponer también de carné físico podrán solicitarlo con un coste de 3,50 euros y envío a domicilio.

Así fueron los precios de la última temporada