Diego Villares, capitán del Deportivo: "Mi objetivo a largo plazo era jugar en Primera con esta camiseta"

El Deportivo arrancó la pretemporada esta semana con las pruebas médicas a toda la plantilla este lunes y el primer entrenamiento a las órdenes de Antonio Hidalgo este martes. Con los recién llegados Leo Román, Teun Gijselhart y el polaco Bright Ede en el proyecto, el primer futbolista en dar sus impresiones ante la campaña que se le avecina al equipo en Primera División fue Diego Villares. "Esta pretemporada es un poquito más ilusionante. Desde Segunda B, son ya varios años. Jugar en Primera con esta camiseta es un objetivo a largo plazo que tenía", reconoció el centrocampista en la sala de prensa de Abegondo.

Son apenas tres días de vuelta al trabajo, pero Villares ya ejerce como uno de los líderes de un vestuario con caras nuevas. "Estamos conociendo poco a poco a los fichajes. Teníamos ganas de volver, después de tanto tiempo", señaló. Todavía tiene por delante muchas sesiones más para hacer más grupo con los recién llegados Leo Román, Bright Ede y Teun Gijslehart. Por posición, el de Vilalba ha tenido más contacto con el centrocampista neerlandés. "Les hemos visto poco, a Teun un poco más. Están ilusionados y con ganas", comentó.

La renovación de Villares

El mes pasado, Diego Villares y el Deportivo confirmaron la renovación de su vinculación hasta 2028. El centrocampista ha sido una constante en el camino del club desde la tercera categoría hasta el regreso a Primera y no tuvo dudas de su fidelidad al proyecto. "Desde el primer momento dejé claro cuál era mi intención y el club, lo mismo. En la renovación hubo un par de meses de contactos, pero llegamos a un acuerdo fácilmente" detalló.

Como parte importante del proyecto, y con el brazalete de capitán en el brazo, sabe mezclar la ilusión del regreso del Deportivo a Primera con la responsabilidad que eso conllevo. "El objetivo es lograr esos 42 puntos que te dan la salvación. Luego, ya se verán las cosas", remarcó.

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El conjunto blanquiazul inicia esta semana la pretemporada, pero pronto se embarcará en una nueva gira europea, por Alemania e Italia que, para Villares, resulta estimulante. "Es un poquito más extensa, pero puede ser parecida a la que hicimos el año pasado en Londres. Tenemos ganas de enfrentarnos a otros equipos que tengan un nivel similar al nuestro", concluyó.