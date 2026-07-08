Así juega Bright Ede, un fichaje "de gran potencial" para el Deportivo: "Tiene una técnica de élite"

"Ede es un jugador con excelentes atributos físicos. Su técnica es de élite, con una zurda muy consolidada. Y, lo más importante, posee una gran inteligencia de juego, lo que le permite anticiparse o colocarse excepcionalmente". Przemysław Zatwarnicki conoce bien a Bright Ede, nuevo defensa del Deportivo. Fue su entrenador en el filial del Zagłębie Lubin a quien el club describe como una apuesta de presente y futuro. Es una de las joyas del fútbol polaco y los blanquiazules se han anticipado a clubes como la Roma, que se metió en la operación cuando estaba prácticamente cerrada. Manchester United, Chelsea o Real Betis se interesaron en él. Tendrá un contrato hasta 2031 como blanquiazul.

El Deportivo ha firmado a un central joven e imponente. Un futbolista de futuro que, con apenas 19 años, ha irrumpido con fuerza en el fútbol polaco. Las cifras varían según las fuentes. Ninguno de los dos clubes ha hecho oficial la cantidad final de la operación, que se ha cerrado con un traspaso. Para Zatwarnicki, "una buena inversión" por el desarrollo futuro que puede tener: "Tiene un gran potencial. Si mantiene el desarrollo que ha tenido, y trabaja diligentemente, creo que puede llegar a alcanzar realmente un gran nivel. Las expectativas son altas".

Bright Ede / Motor Lublin

Bright Ede, un central físico, completo y con buen pie

Bright Ede es un central con todas las condiciones técnicas y físicas para triunfar en la élite. Debutó en la máxima categoría nacional con apenas 18 años, y es un habitual en las convocatorias de las inferiores de Polonia desde 2022. "Como defensa, sus grandes fortalezas son sus atributos físicos, su capacidad en el juego aéreo, y su buen posicionamiento y lectura para anticipar los movimientos de los rivales", describe Przemysław Zatwarnicki, quien ha seguido su evolución desde que salió de la Baja Silesia, al suroeste de Polonia.

De cara a una adaptación al fútbol español, su exentrenador se siente "seguro" de que será "capaz de manejarlo" porque lo considera "un defensa con una técnica muy desarrollada". Ede es un futbolista que se siente muy cómodo con el esférico, tanto para conducir como para romper presiones en corto. Una capacidad que es una de sus "fortalezas": "Tiene una habilidad excelente para sacar la pelota desde atrás".

El futbolista polaco, nacido en Varsovia, necesitará un tiempo de adaptación a una nueva liga, país e idioma. No será sencillo. Aunque se trata de un jugador "muy comunicativo" que se suele "adaptar bien a los grupos", por lo que vivirá ese proceso "con rapidez".

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Su potencial marcará su futuro en el club. Para Zatwarnicki, su crecimiento "acelera año a año", quemando etapas con rapidez. De hecho, destaca que empezó como centrocampista, y pasar a la defensa le ha permitido crecer notablemente. A partir de ahora lo hará bajo el paraguas del Deportivo, que pondrá todo a disposición para su desarrollo.