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Carla Castiñeyras, refuerzo para la defensa del Dépor Abanca

Firma por un curso, con opción de ampliación

Carla Castiñeyras, nueva jugadora del Dépor Abanca

Carla Castiñeyras, nueva jugadora del Dépor Abanca / RCD

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RAC

A Coruña

El Dépor Abanca incorpora a Carla Castiñeyras, futbolista de 17 años que firma por una campaña con opción de ampliación. La joven promesa murciana llega procedente del Alhama, con el que la temporada pasada disputó 21 encuentros. El club considera que se trata de "una de las futbolistas con más proyección de su generación". Cumplirá 18 años en octubre.

La jugadora murciana se crió en las categorías inferiores del EF Torre Pacheco, antes de dar el paso al Real Murcia. Con apenas 15 años ya competía en Tercera Federación, y de ahí dio el paso al Alhama CF. Internacional sub 16 y sub 17, compartió Copa del Mundo en Marruecos con la blanquiazul Antía Veiga.

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El Dépor suma, cita en su comunicado, "juventud, talento y proyección" para la defensa blanquiazul de cara a la próxima temporada.

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