Fútbol | Deportivo
El Deportivo anuncia el fichaje del centrocampista italiano Lorenzo Amatucci
Llega procedente de la Fiorentina tras jugar cedido la pasada temporada en la UD Las Palmas
El Deportivo ha anunciado en la mañana de este miércoles el fichaje del centrocampista italiano Lorenzo Amatucci (2004) con contrato por dos años para reforzar la medular en el regreso del equipo a Primera División.
El jugador llega de la Fiorentina italiana tras pasar la última temporada cedido en la Unión Deportiva Las Palmas, donde disputó 42 partidos oficiales, 38 de ellos como titular, y dio cuatro asistencias en la misma categoría en la que jugaba el club al que ahora llega.
Formado en la cantera de la ACF Fiorentina, el jugador pasó por la Salernitana y el Ternana de las ligas italianas la temporada antes de recalar en la liga española. Además, es internacional con Italia en categorías sub-18, sub-19 y sub-20, selecciones con las que acumula 24 partidos.
"El Deportivo añade a su cuadro un centrocampista de pefil organizador, con criterio en la distribución, intensidad en el trabajo defensivo y experiencia tanto en el fútbol italiano como en el español", destaca el club en un comunicado de prensa.
Con el italiano, el club coruñés oficializa el tercer fichaje para esta temporada tras la contratación del portero Leo Román y el mediocentro Teun Gijselhart.
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