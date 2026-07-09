El Deportivo jugará el Teresa Herrera ante el Real Madrid el 12 de agosto tras el eclipse de Sol

El Deportivo disputará el Trofeo Teresa Herrera el próximo 12 de agosto, miércoles, contra el Real Madrid. El decano de los trofeos veraniegos será el punto final de la pretemporada y se celebrará el mismo día que tiene lugar el eclipse total de Sol. Según ha podido confirmar LA OPINIÓN, el duelo se disputará por la noche, a partir de las 21.00 horas, con la intención de que no coincida en tiempo con el fenómeno astronómico que atraerá a una gran cantidad de turistas a la ciudad, cuya fase de totalidad será a las 20.28 horas y su finalización, a las 21.22 horas. Esta fecha, la única que tenía disponible el conjunto blanco, llega a tres días del inicio de la primera jornada de liga en Primera División, con horarios todavía por confirmar, en la que el Dépor recibirá al Elche en Riazor. El club y el Ayuntamiento prevén presentar este jueves una nueva edición de un trofeo que ya es historia y legado del fútbol coruñés.

El octogésimo primer trofeo Teresa Herrera mantiene sus fechas habituales en agosto. Será el colofón a la pretemporada del Deportivo y el primer partido en Riazor antes de vivir en anhelado regreso a la máxima categoría tras ocho campañas entre Segunda y Primera RFEF. El torneo, una cita ineludible de las pretemporadas del conjunto blanquiazul, es, además, una ocasión para festejar los 120 años de historia que cumple el club en este 2026. Enfrente estará todo un Real Madrid, que llegará al feudo herculino tras ocho años sin pisar A Coruña y trece después de participar por última vez en el decano de los trofeos veraniegos.

La fecha del Teresa Herrera

En una pretemporada condicionada por el Mundial, que termina el próximo 19 de julio, y por los partidos que ya ha pactado el Deportivo en su gira europea, por Alemania e Italia, las fechas disponibles para disputar el Teresa Herrera antes del inicio de la liga fueron limitadas. El 12 de agosto es el día que tiene disponible el Real Madrid para jugar el torneo coruñés en Riazor. Será, además, en los días previos a la disputa de la primera jornada de liga. La competición arranca el fin de semana del 15 y el 16 de agosto, en el que el Dépor recibe al Elche. Sin embargo, podrán quedar aplazados los partidos que involucren a equipos que tengan a un número significativo de jugadores disputando las semifinales del Mundial. Ese apunta a ser el caso del Real Madrid, que podría retrasar su estreno, ante la Real Sociedad, hasta la semana la última semana de agosto, entre los días 25 y 27.

Juan Carlos Real pugna con Kaká en el Teresa Herrera de 2013 en Riazor. / 13Fotos

La cita se disputará el mismo día que tiene lugar el eclipse total de Sol. El fenómeno astronómico atraerá a una gran cantidad de turistas a la ciudad, desde donde se podrá contemplar en excelentes condiciones. En A Coruña, comenzará a las 19.31 horas y su fase de totalidad será a las 20.28 horas, con finalización a las 21.22. Para que el Teresa Herrera no coincida con este fenómeno, está previsto que se dispute más tarde.

Precedentes del Real Madrid

El Real Madrid ya es un viejo conocido de Riazor. Más allá de la maldición que sufrió en A Coruña entre finales de los años 90 y comienzos de este siglo, el conjunto blanco ya sabe lo que es participar y ganar el Teresa Herrera. Es, detrás del Deportivo, el segundo conjunto que más veces lo ha conquistado. Ganó nueve ediciones y fue subcampeón en otras tres. Su última visita al decano de los trofeos de verano fue en 2013. El equipo blanco, dirigido por Carlo Ancelotti, llegó pocos meses después de conquistar su décima Champions para medirse a un Dépor en apuros tras bajar a Segunda División. Los blancos golearon 0-4 al equipo que dirigía Fernando Vázquez. Un doblete de Kaká y los tantos de Casemiro y Morata redondearon la cuenta de un partido que se disputó a finales del mes de agosto, con la liga ya empezada. Unos años antes, en 2007, cayó a manos del Deportivo, que con Miguel Ángel Lotina en el banquillo venció 2-1 con goles de Riki y Verdú.

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Riki encara a Sergio Ramos en el Teresa Herrera de 2007. / Carlos Pardellas

En liga, la última visita del Madrid fue en la primera jornada de la temporada 2017-18. Se impusieron 0-3 con goles de Gareth Bale, Casemiro y Toni Kroos a un Dépor que acabó descendiendo a Segunda. Esta temporada, volverá a Riazor en la jornada 17, la última del año natural 2026. La visita al Santiago Bernabéu será en la última jornada de competición, en mayo de 2027.