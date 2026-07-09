Deportivo
Koke San José, nuevo centrocampista del Fabril
Firma hasta junio de 2027
El Fabril ha anunciado el fichaje de Koke San José, centrocampista madrileño de 21 años que firmar por una temporada, hasta junio de 227. Llega procedente del Rayo Majadahonda, donde fue una pieza clave tras disputar 32 encuentros. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, es la segunda incorporación después de Justino Barbosa.
San José refuerza la medular blanquiazul, donde este verano salieron Kike Fernández y Jaime Garrido, y el club necesitaba algo más para acompañar a Dani Estévez, el único pivote natural de la plantilla.
El nuevo jugador blanquiazul se formó en la cantera del Atlético de Madrid, y llegó a disputar cinco encuentros de Youth League. También pasó por el CD Ursaria, de Segunda RFEF, en el curso 23/24.
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