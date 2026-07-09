Lucía Rivas, Redru y Ainoa Gómez jugarán este viernes la final de la Eurocopa sub 19

La selección española sub 19 se enfrentará a Alemania en busca de revalidar la Eurocopa, que ha conquistado en las últimas cuatro ediciones de manera consecutiva. Este viernes a las 18.00 (Teledeporte y RTVE Play) el combinado de David Aznar, con Lucía Rivas, Redru y Ainoa Gómez, uno de los últimos fichajes del club, buscarán tocar el cielo de Sarajevo.

España parte como favorita después de un torneo inmaculado. Si bien el debut no fue lo esperado, con un empate (2-2) ante Suiza, el camino hasta la final ha sido prácticamente perfecto. La roja se clasificó como primera de grupo tras golear a Islandia (4-0) y vencer a Austria (2-2). En semifinales, triunfo por 3-0 contra Suecia.

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Redru y Lucía Rivas han tenido un papel más secundario, disputando solo minutos ante Islandia. Ainoa Gómez, jugadora del Barça que estará cedida la próxima campaña en A Coruña, ha sido capital: cuatro titularidades y tres goles.