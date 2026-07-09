Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Se dispara la venta de aires acondicionadosLlega SAICEl Dépor endurece condiciones a MarathonBlues respondeAsí juega Bright EdeLicencia para reformar la Torre de Marathon
instagramlinkedin

Deportivo

Lucía Rivas, Redru y Ainoa Gómez jugarán este viernes la final de la Eurocopa sub 19

La selección española se enfrenta a Alemania a las 18.00 (Teledeporte)

España celebra un gol en la Euro sub 19

España celebra un gol en la Euro sub 19 / RFEF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

La selección española sub 19 se enfrentará a Alemania en busca de revalidar la Eurocopa, que ha conquistado en las últimas cuatro ediciones de manera consecutiva. Este viernes a las 18.00 (Teledeporte y RTVE Play) el combinado de David Aznar, con Lucía Rivas, Redru y Ainoa Gómez, uno de los últimos fichajes del club, buscarán tocar el cielo de Sarajevo.

España parte como favorita después de un torneo inmaculado. Si bien el debut no fue lo esperado, con un empate (2-2) ante Suiza, el camino hasta la final ha sido prácticamente perfecto. La roja se clasificó como primera de grupo tras golear a Islandia (4-0) y vencer a Austria (2-2). En semifinales, triunfo por 3-0 contra Suecia.

Noticias relacionadas

Redru y Lucía Rivas han tenido un papel más secundario, disputando solo minutos ante Islandia. Ainoa Gómez, jugadora del Barça que estará cedida la próxima campaña en A Coruña, ha sido capital: cuatro titularidades y tres goles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catorce días de fiesta y 9 orquestas desde este sábado: el pueblo de A Coruña que cita a Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico
  2. La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
  3. Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
  4. El Deportivo endurece las condiciones de Marathon Inferior: renovación presencial, identificación, control de la animación y asistencia
  5. Riazor Blues pide al Deportivo 'rectificar' las medidas en Marathon Inferior: amenazan con 'no renovar' sus abonos
  6. Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades
  7. El Deportivo lanza su campaña de abonos con una subida general de sus precios: novedades, cambios y nuevo sistema de asistencia
  8. Así juega Bright Ede, un fichaje 'de gran potencial' para el Deportivo: 'Tiene una técnica de élite

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

Elena Díaz, pregonera de la Feria Medieval y directora de la Escola de Folclore de Betanzos: "Espero que os meus alumnos e alumnas leven un bo recordo de min"

Elena Díaz, pregonera de la Feria Medieval y directora de la Escola de Folclore de Betanzos: "Espero que os meus alumnos e alumnas leven un bo recordo de min"

Xabier Díaz actúa no Serán d'aquí da Coruña: "Non encontro unha resonancia máis acaída ao propio feito de tocar que por parte do público haxa baile"

Xabier Díaz actúa no Serán d'aquí da Coruña: "Non encontro unha resonancia máis acaída ao propio feito de tocar que por parte do público haxa baile"

Bill Kopp, cocreador de una serie histórica de la televisión, en A Coruña: "'Los Simpson' era mucho trabajo duro, pero también muy divertido"

Bill Kopp, cocreador de una serie histórica de la televisión, en A Coruña: "'Los Simpson' era mucho trabajo duro, pero también muy divertido"

El Gobierno aplaza un año la recuperación del octavo juzgado de Instrucción en A Coruña

El Gobierno aplaza un año la recuperación del octavo juzgado de Instrucción en A Coruña

Disturbios y protestas en la India por la violación y asesinato de una niña de 11 años

Disturbios y protestas en la India por la violación y asesinato de una niña de 11 años

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

A Laracha limitará el uso de agua en riegos de las zonas verdes ante la prealerta de sequía moderada

A Laracha limitará el uso de agua en riegos de las zonas verdes ante la prealerta de sequía moderada
Tracking Pixel Contents