Deportivo
Las peñas del Deportivo se manifestarán contra la subida de precios y las condiciones de Marathon Inferior: "Supondrían la desaparición del alma de Riazor"
Un millar de aficionados acudieron a la cita en la Torre de Marathon, en la que los tres colectivos, representados, explicaron a los presentes los motivos del descontento
Consideran que las nuevas condiciones de la grada son "una discriminación intolerable" y la subida de precios ha generado "malestar"
La próxima semana convocarán una manifestación, con hora y lugar por determinar
La Federación de Peñas del Deportivo, los Riazor Blues y los Old Faces convocaron esta tarde a las 20.00, en la Torre de Marathon, una asamblea informativa con el objetivo de manifestar su descontento con la subida de precios en los abonos y con las nuevas condiciones obligatorias para la grada de Marathon Inferior. En torno a un millar de seguidores del club llenaron el espacio, en el que se plasmaron las reivindicaciones de unos colectivos que consideran que la entidad les ha dado la espalda después de haber estado "al lado" en los "peores episodios" de su historia.
"El documento incluye once normas que, de aplicarse, supondrán la desaparición del alma de Riazor", expresó uno de los portavoces, respecto a las nuevas condiciones que afectan a la grada de Marathon Inferior, donde se ubican los Riazor Blues, y no al resto. Consideran que estas medidas "son una discriminación intolerable" tomadas por decisión del Deportivo "de forma voluntaria", y no por LaLiga, lo que provoca que se "rompa con la estabilidad" que se vivía.
"Esto no es una grada de animación, no corresponde con nuestra realidad", expresó uno de los portavoces de los tres colectivos. Además, piden a la gente "no renovar" hasta que exista una respuesta afirmativa por parte de la entidad. De momento, además de las distintas campañas realizadas para dar visibilidad a la protesta, están "tratando" con abogados y asociaciones para ser asesorados. Y advierten que la próxima semana se realizará una manifestación, con hora y lugar por determinar. También mencionaron la subida de precios, que ha sido recibida "con malestar" porque siempre han sido "incondicionales". "Queremos que nos traten como personas normales, no como números", reivindican.
El descontento: entre el precio de los abonos y las nuevas condiciones de Marathon Inferior
El descontento se divide en dos: a un lado, el incremento entre 130 y 235 euros de los abonos; el otro, las nuevas condiciones que el club obliga a firmar a los socios que quieren renovar sus carnets en Marathon Inferior. Unas cláusulas, defiende el club, que buscan proteger a un sector formado por más de 4.000 aficionados de futuras sanciones y clausuras, en un momento en el que el Dépor está en el ojo de Antiviolencia tras la propuesta de sanción del cierre del estadio durante un mes por la celebración del ascenso. La resolución final dependerá de la Federación Española de Fútbol, que hasta el momento nunca ha cerrado por completo un campo por motivos similares.
La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces firmaron el pasado martes un escrito protestando contra unas medidas que consideran «abusivas y disparatadas». Además, en señal de protesta, empapelaron con diferentes mensajes reivindicativos el entorno de Riazor, además de colocar pancartas a la entrada de la ciudad bajo el lema «O Dépor somos nós» y «O noso deportivismo e incondicional». También ha circulado a través de redes sociales la iniciativa «#EuNonRenovo», incitando a no ampliar el abono hasta que el club rectifique.
Rechazo del BNG
La portavoz del BNG en el Concello y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, pidió al Deportivo «recapacitar»: «Non se pode desprezar a xente de Marathon Inferior despois de todo o que fan polo equipo».
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