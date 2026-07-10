La campaña de abonados del Deportivo calca el ritmo de la temporada pasada: Más de 5.000 socios en dos días

El Deportivo confirmó que 5.395 abonados renovaron su carné en los dos primeros días de la campaña de abonados, que inició con críticas de parte de la afición por la subida considerable de precios y las condiciones específicas para los socios de Marathon Inferior. La opción de renovar el carné para los socios del año pasado se mantiene abierta hasta el jueves 26 de julio. La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces instaron en la asamblea que organizaron este jueves en Riazor a no renovar como protesta por las medidas que adoptó la entidad.

El conjunto herculino mantiene en las primeras 48 horas de la campaña de abonos de Primera División el ritmo de renovaciones que tuvo el año pasado, todavía en Segunda. En el verano de 2025 también alcanzó los 5.300 carnés renovados tras dos días a la venta. Los abonados pueden seguir tramitando sus renovaciones en la plataforma en línea de club hasta durante dos semanas. Lo que paguen por transferencia, tendrán de plazo hasta el jueves 23 de julio a las 13.00 horas.

Protestas y procedimientos

Se atenderá presencialmente en la Oficina de Atención al Deportivista, en el estadio de Riazor, a las personas que reserven para solventar incidencias y situaciones especiales. Entre estas últimas se encuentran todos los socios con asiento en Marathon Inferior, a los que la entidad exige renovar de forma presencial y acreditar su identidad con un documento oficial e impide que puedan ceder su carné a otros usuarios con sus mismas condiciones. En respuesta a esta circunstancia, las Peñas, Riazor Blues y Old Faces llamaron a no renovar y convocaron una manifestación que prevén llevar a cabo la próxima semana. Queda ver si la protesta frena el ritmo que ha llevado la fase de renovaciones en las primeras horas. El verano pasado alcanzó los 7.000 carnés expedidos en cuatro días.

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El lunes 27 quedarán liberadas todas las localidades que no hayan sido renovadas y quedarán a disposición de los socios para cambios de asiento y modalidad y para nuevas altas. Los cambios de localidad se realizarán entre el 19 de julio y el 12 de agosto mediante cita previa. Existe una alta demanda y cada vez quedan menos fechas para poder realizar estos cambios. En último lugar, se abrirá la campaña para nuevas altas de socios interesados en adquirir un abono para el regreso del Deportivo a Primera.