Las deportivistas Redru, Lucía Rivas Ainoa Gómez se proclaman campeonas de Europa sub 19 con España

El Dépor Abanca cuenta en sus filas con tres campeonas de Europa. Lucía Rivas, Redru y la recién fichada Ainoa Gómez conquistaron este viernes el Europeo sub 19 que disputaron en Bosnia & Herzegovina con la selección española. La Roja se impuso (0-1) en una final en la que mostró dominio y ocasiones para alzarse con la corona continental con un tanto de Irune Dorado en la segunda parte. Gómez fue la única representante del conjunto coruñés que tuvo minutos en la final. Salió de titular y completó los 90 minutos sobre el césped.

España mostró combativa desde los primeros compases del encuentro en Sarajevo. Las de David Aznar se mostraron seguras en defensa antes de comenzar a tantear a la zaga germana. La centrocampista blanquiazul Ainoa Gómez, recién firmada procedente del filial del Barcelona, participó en algunas de las jugadas de mayor peligro del combinado nacional en el primer tiempo. Tras el descanso, España mantuvo el pulso y logró decantar la final con un gol de su capitana, Irune Dorado. Pudo llegar el gol de la sentencia en la última media hora, pero el marcador ya no se movió.

Clave blanquiazul

Lucía Rivas y Redru no tuvieron minutos en la final, al igual que en la mayor parte del torneo en tierras balcánicas. Ambas participaron en un solo duelo, la victoria 4-0 contra Islandia en la fase de grupos. Salieron en la segunda parte de un encuentro que ya estaba sentenciado. No obstante, se coronan campeonas de Europa con un grupo que ha mostrado gran proyección, presente y futuro para el fútbol nacional.

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Las tres serán, ahora, pilares fundamentales del Dépor Abanca la próxima temporada. El conjunto herculino afronta una profunda renovación de su plantilla y apuesta por la incorporación de jugadoras jóvenes y con proyección. Es el caso de Ainoa, una de las protagonistas de este Europeo sub 19. Lucía y Redru, hasta ahora con ficha del Dépor Abanca B, renovaron hace unas semanas y pasarán a ser jugadoras del primer equipo a todos los efectos. El curso pasado ya tuvieron protagonismo a las órdenes de Fran Alonso en la Liga F. Este año les toca dar un paso más al frente.