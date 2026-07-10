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Fútbol | Deportivo

El Deportivo confirma la salida de Petxarroman: Se va al Ceuta

Firma por dos temporadas con el conjunto 'caballa' tras dos años bajo contrato con el club blanquiazul | El curso pasado jugó cedido en el Andorra

Petxarroman, en un partido con el Deportivo en la temporada 2024-25.

Petxarroman, en un partido con el Deportivo en la temporada 2024-25. / Casteleiro/Roller Agencia

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo confirmó este viernes la salida de Álex Petxarroman. El club emitió un comunicado en el que señala el adiós del lateral vasco, que llegó hace dos veranos al club, tras el ascenso a Segunda División. El zaguero queda libre para firmar por un nuevo equipo. Su futuro pasa por el Ceuta. El conjunto caballa se hará con sus servicios para las próximas dos temporadas. Continúa, así, una operación salida que inició Luis Chacón en la que también apunta a liberar espacio en el centro del campo y jugadores que no cuentan en el proyecto de Antonio Hidalgo, como Mohamed Bouldini.

Álex Petxarroman llegó al Deportivo como uno de los refuerzos para su regreso a la categoría de plata. El lateral llegó procedente del Andorra y se mantuvo en la rotación del carril diestro con Ximo Navarro. El rendimiento del jugador de Guadahortuna relegó al vasco a un rol secundario. Acabó la temporada 2024-25 27 partidos disputados, 17 de ellos, como titular. El verano pasado se marchó cedido al Andorra. De regreso en el Principado, encontró altibajos, pero acabó el curso como un jugador importante en el equipo andorrano, que estuvo a punto de meterse en la lucha por el playoff de ascenso.

Petxarroman

Petxarroman, en un partido con el Andorra el curso pasado. / LaLiga

El futuro del lateral donostiarra pasa por el Ceuta. Las partes tienen la negociación muy avanzada y el adiós definitivo del Deportivo acelera el movimiento de Petxa rumbo al Alfonso Murube. El club le dio permiso en la primera semana de pretemporada para no incorporarse al trabajo, mientras se resolvía su futuro. Contaba con diferentes opciones en la categoría de plata, pero vestirá de caballa las próximas dos campañas.

Operación salida

El adiós de Petxarroman da continuidad a una operación salida indispensable para que el Deportivo continúe dando forma a su proyecto en la máxima categoría. Antonio Hidalgo citó a 27 futbolistas para iniciar la pretemporada en Abegondo. Luis Chacón ya se marchó en propiedad al Real Valladolid y, ahora, Petxa pondrá rumbo al Ceuta. Tampoco entra en los planes del técnico de Canovelles Mohamed Bouldini. Jugó cedido el año pasado en el Granada, donde su rendimiento pasó inadvertido, y está, también, en la rampa de salida.

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El equipo también tiene que aligerar huecos en la medular. Las llegadas de Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart elevan la competencia en un puesto en el que el club tiene en nómina, como jugadores del primer equipo, a Diego Villares, Mario Soriano, Riki Rodríguez, José Ángel Jurado y Charlie Patiño

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