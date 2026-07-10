Así evolucionaron los abonos del Deportivo desde la última temporada en Primera División: de precios congelados a subidas tras los ascensos

El Deportivo lanzó este miércoles su campaña de abonos para la temporada 2026-27, la del regreso tras ocho años a Primera División, con una subida generalizada de precios en todas las gradas. La campaña está acompañada con condiciones específicas para los socios de Marathon Inferior, que el club justifica para evitar sanciones futuras por gritos o mensajes no permitidos por la LaLiga, especialmente tras la amenaza de cierre del estadio por la invasión de campo en el último partido de la temporada pasada. No obstante, esas decisiones han generado críticas severas de la afición. La Federación de Peñas del Deportivo, los Riazor Blues y los Old Faces convocaron este jueves una asamblea informativa en los aledaños del estadio para hacer visible su malestar y proponer medidas a adoptar, entre las que se encuentra la negativa a renovar el abono y la convocatoria de una manifestación la próxima semana.

La campaña que el club presentó en sociedad esta semana supone una subida significativa de los precios en el salto a la máxima categoría tras ocho años fuera de ella. Las renovaciones de abonos generales, sin incluir los descuentos de diversidad funcional, mayores de 65 años, sub 25 o sub 15, oscilan entre los 320 euros en Pabellón Inferior y los 880 en Tribuna Superior. El promedio del precio de los abonos renovados con derecho a asiento de todas las gradas, sin ningún descuento, escala hasta los 556 euros, a una estimación de 29 euros por encuentro en liga. Aparte se encuentran los suplementos de Dépor Abanca y Fabril, 20 euros cada uno por separado y 35 si se adquieren los dos juntos, y la aportación de 5 euros para el Liceo. En todos los graderíos refleja un aumento significativo respecto al curso anterior, en Segunda División. La perspectiva en los últimos ocho años, con la inflación como condicionante, hace evidente el cambio de tendencia en la política de precios.

Caída desde Primera

Entre la temporada 2013-14 y la 2017-18, las últimas del equipo blanquiazul en la élite, se mantuvieron congelados los precios de los carnés. En el curso del descenso a Segunda el precio medio de renovación fue de 334 euros, teniendo en cuenta los precios base para los abonos generales. Estima un coste medio por partido de 18 euros. Solo los precios de Tribuna, Preferencia Superior y Marathon Superior se encontraban por encima de los 300 euros para los socios que renovaron su abono. Las cifras se reducen con los descuentos, que entonces suman un 30% de rebaja para desempleados, una condición ya eliminada el año pasado.

El Deportivo se rearmó en Segunda División en la temporada 2018-19. Tras el descenso, el club ofertó una campaña de abonos con una bajada general del 5% en todas las gradas respecto a la temporada anterior, en primera. El coste en las gradas bajó en torno a los 20 y 30 euros para un curso en el que se disputaron 21 encuentros de liga en Riazor, frente a los 19 que se disputan en la máxima categoría. El abono medio costó 329 euros, a menos de 16 euros por encuentro liguero.

Un año más tarde, en la 2019-20, se congelaron de nuevo los abonos y se ofreció a los socios descuentos de 25 euros por cada nuevo abonado que llevasen con ellos. La pandemia evitó que la afición pudiese arropar al equipo en el último tramo de aquel curso, que acabó con el descenso a Segunda B.

Los años en el 'barro'

La pandemia, las incertezas sobre la posibilidad de abrir las puertas de los estadios y los aforos reducidos condicionaron la campaña de abonados del Deportivo en la temporada 2020-21, en Segunda B. Los blanquiazules lanzaron su campaña "Eu molleime polo Dépor", en la que compensó con una toalla a los socios que renunciasen a recibir su compensación por los partidos del final de la temporada anterior, que se jugaron sin público en las gradas. Para ese curso en la categoría de bronce ofertaron una campaña de pago inicial de 50 euros, a modo de cuota de reserva, y una segunda fase a determinar en función de la evolución de la situación sanitaria. La mayor parte de ese año se disputó con aforos muy reducidos.

El Deportivo y Riazor recuperaron la normalidad total en su estreno en la recién inaugurada Primera RFEF, en el curso 2021-22. Volvió la campaña habitual de abonos, pero lo hizo con una bajada drástica respecto a los últimos en Segunda División. Se pasó de 329 a 256 euros de media en la renovación de un carné a precio estándar. Ir a Riazor aquel curso costó 13,50 euros por encuentro. La afición no le falló a un equipo que se quedó a cinco minutos y un gol del Albacete en la prórroga de la final del playoff de regresar a Segunda.

Aficionados del Deportivo, en un partido en Riazor en 2023. / Víctor Echave

Un año más tarde, en la 2022-23, se congelaron de nuevo los precios y se bajó de forma considerable el coste de los carnés infantiles, ADN Blanquiazul. En la 2023-24, la campaña en la que se consiguió el ascenso a Segunda, se produjeron leves ajustes en los carnés. Se quedó en 264 euros de media, todavía con un coste por partido por debajo de 14 euros. En ninguno de estos cursos faltaron los descuentos para mayores de 65 años, personas con discapacidad, desempleados, sub 25 y sub 15. También se añadieron bonificaciones para estudiantes y, en el ese curso 23-24, incluyeron un descuento para menores de 30 años. Riazor se convirtió en una caldera que llevó en volandas al Dépor hacia el fútbol profesional.

Regreso a Segunda

En su retorno a la categoría de plata, el Deportivo ofertó en su campaña de abonos de la temporada 2024-25 una subida de carnés. No obstante, premio la fidelidad de sus socios, con precios más bajos para quienes se mantuvieron al pie del cañón desde el descenso de Segunda a Segunda B. Eliminó el descuento sub 30 estableció un precio medio del abono para los más fieles en torno a los 334 euros. Cada partido salió a casi 17 euros para el socio sin ningún tipo de descuento. Los que se hicieron abonados durante el tránsito por el barro tuvieron que pagar de media 368 euros, unos 17,50 euros por duelo. Se añadió, además, un suplemento de 15 euros para acompañar al Dépor Abanca en Liga F.

Para el curso pasado, 2025-26, los precios para todos los socios que renovaron se situaron ligeramente por encima de los que afrontaron la temporada anterior los socios que se sumaron al proyecto en Primera RFEF, además de mantenerse el suplemento del equipo femenino. De esta manera, el precio medio del abono se quedó en 378 euros, a 18 euros por encuentro en casa. Casi 200 euros por debajo de lo que promedia ahora un abono renovado sin ningún descuento.