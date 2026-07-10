Paula Hernández refuerza la medular del Dépor Abanca

El Dépor Abanca reconfigura su proyecto para la próxima temporada con fichajes de jugadoras jóvenes y con proyección. La última en llegar es la centrocampista Paula Hernández. La jugadora canaria de 19 años llega al conjunto coruñés procedente del filial del Costa Adeje Tenerife, con el que la temporada pasada jugó en Primera Federación. Firma por una temporada, hasta 2027, con opción de ampliar su vinculación con el club a futuro.

El proyecto que este curso comandará Alberto Rodríguez mantiene su apuesta por talento joven. Paula Hernández encaja en ese molde. La centrocampista canaria disputó 24 partidos la temporada canaria con el filial tinerfeño en la segunda categoría nacional, 17 de ellos como titular. Firmó un tanto y se consolidó como una de las jugadoras con más progresión en su posición. Llegó a debutar con el primer equipo en Copa de la Reina, aunque su protagonismo estuvo, principalmente, en el filial. Se formó en el Unión Viera y en el Guiniguada Apolinario antes de llegar al Tenerife.

Fichajes jóvenes

Paula Hernández se suma a un Dépor Abanca que quiere refuerzos con proyección y juventud. Así lo demuestan fichajes como la zaguera Carla Castiñeyras, de 17 años, o la centrocampista Ainoa Gómez, de 19. La lateral Vega Montesinos, la portera Andrea Tarazona y la centrocampista Eva Alonso reondean un equipo que suma juventud y aporta experiencia en la máxima categoría. A ese grupo se suman la colombiana Daniela Caracas, la más veterana de las nuevas incorporaciones. Marisa García, de la generación del 2006, también regresa en propiedad al conjunto blanquiazul tras jugar el curso pasado en A Coruña cedida por el Real Madrid.

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Las renovaciones de Lucía Rivas y Redru, que pasarán a formar parte de la primera plantilla, reafirman el proyecto joven en Liga F. El club también ató las renovaciones de Merle Barth y Espe Pizarro, que el curso pasado fueron protagonistas y en esta temporada apuntan a mantener un rol muy importante en el proyecto herculino, que afronta su tercer curso consecutivo en la élite.