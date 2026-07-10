Yeremay ya pisa el césped en la pretemporada del Deportivo

El Deportivo completó este viernes el cuarto día de entrenamientos de pretemporada en la ciudad deportiva de Abegondo. Y lo hizo con la novedad de Yeremay Hernández. El canario realizó tareas en el césped, después de comenzar en los primeros días de trabajo con entrenamiento personalizado. Siguen con tareas específicas Miguel Loureiro y David Mella. Fue una nueva sesión de aclimatación para los recién llegados Lorenzo Amatucci, Leo Román, Teun Gijselhart o Bright Ede. Bil Nsongo, Noé, Samu, Kevin Sánchez y Xabi Campos completaron la sesión de trabajo del primer equipo.

El conjunto blanquiazul realizó este viernes una única sesión de entrenamiento de alta intensidad a las órdenes de Antonio Hidalgo. El técnico mantuvo el trabajo táctico, para inculcar conceptos en sus pupilos, sin perder de vista la parte condicional. La sesión terminó con ejercicios de finalización y partidos en espacio reducido. La preparación física sigue siendo primordial en estas primeras jornadas de la vuelta al trabajo tras las vacaciones para preparar el regreso a Primera División.

Final de la primera semana de pretemporada

El Deportivo vuelve al trabajo este sábado para terminar la primera semana de pretemporada. Será una sesión matutina para continuar con la puesta a punto y elevar de forma progresiva las cargas de trabajo. El conjunto blanquiazul todavía tiene una semana más por delante para trabajar en Abegondo antes de comenzar a disputar amistosos. El primero será el próximo sábado 18 de julio contra el Compostela en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.

Iniciará, a partir de esa fecha, un intenso calendario que mezclará entrenamientos y amistosos. Jugará el día 25 de julio en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. El 29 se medirá al Lugo en Vilalba, antes de iniciar su gira en Europa. El 1 de agosto jugará contra el St. Pauli alemán en Hamburgo para, luego, desplazarse a Italia. Se medirá el día 6 a la Fiorentina y disputará el día 8 el trofeo Spagnolo ante el Genoa en el Luigi Ferraris.

Noticias relacionadas

La pretemporada acabará en Riazor el 12 de agosto. Como adelantó LA OPINIÓN, se medirá al Real Madrid en el trofeo Teresa Herrera el día del eclipse de Sol a las 21.00 horas. El inicio del partido coincidirá con la última fase del fenómeno astronómico, que comienza comenzará a las 19:31, llegará a la fase de totalidad iniciará a las 20:27 y finalizará a las 21:22