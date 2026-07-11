El Deportivo avanza en la pretemporada con 'overbooking' en el centro del campo

El Deportivo completó este sábado una primera semana de pretemporada en la que Antonio Hidalgo ya ha podido trabajar con el grueso de la plantilla con la que saldrá a competir dentro de apenas un mes en Primera División. El conjunto blanquiazul avanzó a buen ritmo en las primeras semanas del mercado de fichajes para atar las incorporaciones de Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart. Estos dos últimos llegan para reforzar una medular que, actualmente, está hasta arriba de efectivos. Seis jugadores y medio, contando con el fabrilista Noé Carrillo, con capacidad para actuar en la sala de máquinas e, incluso, dar un paso al frente y sacar petróleo de la mediapunta. La fase de fichajes requiere, también, agilizar procesos en la operación salida para dar una forma cada vez más reconocible al proyecto con el que el equipo herculino aspira a mantenerse en la máxima categoría

Hidalgo tuvo a sus órdenes en esta primera semana de trabajo a ocho futbolistas de la primera plantilla capaces de intervenir en el doble pivote. Hay figuras inamovibles en el proyecto como el capitán Diego Villares o Mario Soriano, cuyo rol está por definir entre la mediapunta y una posición más atrasada, similar a la de la temporada pasada. Riki Rodríguez, que aterrizó en el mercado invernal, también suma efectivos a una zona en la que también tienen contrato José Ángel Jurado y Charlie Patiño. Además, el de Canovelles no ha dejado de contar con el fabrilista Noé Carrillo, que ya encajó en sus planes desde el final de la temporada pasada, en Segunda.

Diego Villares, en el primer entrenamiento de pretemporada del Deportivo. / Gus de la Paz

A todas las caras conocidas se sumaron esta semana dos nuevas. Teun Gijselhart, el primer fichaje tras el ascenso a Primera, conoció a todos sus compañeros desde el primer día y comenzó a integrarse en el grupo desde el principio. El italiano Lorenzo Amatucci lo hizo poco después, tras confirmarse este miércoles su llegada al equipo coruñés.

Exceso de centrocampistas

La fotografía de la medular no es fija y apunta a variar de cara a la confección final de la plantilla, tanto por roles como por número de efectivos. La llegada de Lorenzo Amatucci le aporta al centro del campo de Antonio Hidalgo una importante capacidad de recuperación de balón y asociación. El italiano ya demostró sus virtudes la temporada pasada en Las Palmas y tiene ante sí el reto de replicarlas en Primera División como blanquiazul. En un papel similar actúa un Diego Villares que, tras renovar hasta 2028, afronta como capitán del Dépor su estreno en la máxima categoría.

Lorenzo Amatucci, durante su primer entrenamiento con el Deportivo / RCD

Para la fase creativa y organizativa, Hidalgo suma a sus planes a Riki Rodríguez y a un Teun Gijselhart que debe demostrar en España las habilidades que le hicieron destacar en la segunda división de Países Bajos con el De Graafschap. José Ángel Jurado, cuyo contrato quedó renovado automáticamente hasta 2028 tras el ascenso, y Charlie Patiño parten por detrás respecto a la competencia y pueden ser los damnificados por el overbooking.

Línea de tres cuartos

La duda recae en el papel que tendrá Mario Soriano. El madrileño es una de las piedras angulares del proyecto por su rendimiento y su capacidad para ser diferencial en la sala de máquinas o en la línea de tres cuartos. La segunda mitad del curso pasado ejerció de director de orquesta desde la medular, pero la incorporación de efectivos para cubrir la demarcación y las tareas que se le encomendaron puede abrirle de nuevo las puertas de la mediapunta, su posición por excelencia.

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Sin embargo, en esa zona del se desenvuelve el danés Jonathan Asp Jensen, que está cerca de convertirse en nuevo futbolista del Deportivo. El danés es un mediapunta versátil, capaz de rendir en posiciones interiores y de caer a las bandas. Su llegada procedente del Bayern de Múnich elevará los recursos, las prestaciones y la competencia, también, en la zona del centro del campo más próxima al tercio atacante, en la que Hidalgo también cuenta con el gaditano Luismi Cruz. Los amistosos, empezando por el partido del próximo sábado en el Vero Boquete de San Lázaro ante el Compostela, ayudarán a aclarar la idea de la medular de un Dépor que tiene que aligerar espacio en esa zona del campo.