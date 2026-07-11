Las Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces denuncian al Deportivo ante Protección de Datos

La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces presentaron ante la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia contra el club por las condiciones particulares impuestas a los abonados de Marathon Inferior de cara a la nueva temporada 2026-27 en Primera División. Los tres colectivos rechazan la propuesta del club en la nueva campaña, en la que impone medidas específicas para los socios de esa grada, entre las que se incluye la renovación presencial con un documento de identidad y un mayor control de la animación y la asistencia en ese sector.

El Deportivo lanzó este miércoles su nueva campaña de abonos con una subida generalizada de los precios. Un día antes, el martes, los abonados con asiento en la grada de Marathon Inferior, donde se sitúan los Riazor Blues, recibieron el aviso de un cambio importante en las condiciones para poder renovar su carné. Se exige una mayor identificación de los socios, que tienen que renovar de forma presencial su carné en la oficina de atención al deportivista (OAD) presentando un documento oficial, como el DNI. Se les impide ceder el carné a otro usuario de su misma categoría, algo que sí pueden hacer los socios con derecho a asiento en el resto de sectores del estadio.

El club remarca entre sus condiciones para los abonados de Marathon Inferior que podrá "obtener y conservar una copia o imagen" de los documentos que presenten al renovar o darse de alta en esa grada con el fin reforzar la identificación de las personas que se sitúan en esa grada.

Medidas de los tres colectivos

La denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos es una de las acciones que la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces llevan a cabo para mostrar su rechazo a la campaña de abonados del Deportivo. En la asamblea abierta que convocaron este jueves en los aledaños del estadio de Riazor llamaron a no renovar los carnés para la próxima temporada como medida de presión. Anunciaron, también, la convocatoria de una manifestación para hacer visible su rechazo.

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El club confirmó este viernes que no renovará de manera automática el convenio firmado con la Federación de Peñas desde 2017. Deja de tener efecto para esta misma campaña y confirma en un comunicado que buscará negociar un nuevo acuerdo en el que se revisarán aspectos como el reparto de entradas para partidos lejos de Riazor y las medidas de identificación, animación y seguridad, con el fin de evitar sanciones por cánticos violentos en Primera División.