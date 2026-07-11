A la venta las entradas para los amistosos del Deportivo contra el Compostela y el Lugo

El Deportivo concluyó la primera semana de pretemporada y pone su vista, ya, en la segunda, que terminará con el primer amistoso del verano. El conjunto de Antonio Hidalgo se medirá el próximo sábado 18 de julio (20.00 horas) al Compostela en el Vero Boquete de San Lázaro. El club picheleiro puso ya a la venta las entradas para el choque. La afición blanquiazul estará situada en varios sectores de la grada de Preferencia. Los billetes tienen un coste de 15 euros para adultos y de 5 euros para menores entre 3 y 17 años. Se pueden adquirir a través del sitio web del equipo santiagués.

La visita al conjunto compostelano ya es habitual en las pretemporadas blanquiazules. El curso pasado, Antonio Hidalgo vivió su primer partido al frente del banquillo del Deportivo precisamente en un amistoso ante el Compostela. Venció 0-5 con doblete de Zakaria Eddahchouri y goles de Bouldini, Rubén López y Cristian Herrera. Entonces, unos militaban en Segunda y otros en Tercera RFEF. Tras obrar ambos sus respectivos ascensos, afrontan este duelo ya como equipos de Primera División y Segunda RFEF.

También se encuentran disponibles las entradas para otro de los duelos que el Deportivo de Antonio Hidalgo disputará en Galicia este verano. Se enfrentará al Lugo el próximo miércoles 29 de julio a las 19.30 horas en el campo de A Magdalena, en Vilalba. Tienen un precio de 18 euros para personas mayores de 16 años y de 10 para menores de esa edad. La entrada será gratuita para niños menores de 4 años. Los albivermellos tienen también programado un amistoso contra el Fabril, con el que comparte categoría en Primera RFEF, para el sábado 1 de agosto (19.00 horas) en Pol.

La pretemporada del Deportivo

El Deportivo tiene ya cubierta una pretemporada en la que alternará viajes cortos para medirse a rivales de proximidad con una nueva gira europea. Arrancará el próximo sábado en Santiago y seguirá una semana más tarde, el 25 de julio (19.30 horas) con el amistoso en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo.

Tras medirse al Lugo entre semana comenzará su viaje por el Viejo Continente. Jugará en Hamburgo contra el St. Pauli el 1 de agosto (18.30 horas). Luego, pondrá rumbo a Italia. Se medirá el 6 de agosto a las 20.00 horas a la Fiorentina y el sábado 8 al Genoa en el Luigi Ferraris, donde disputará el trofeo Spagnolo.

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La pretemporada terminará el miércoles 12 de agosto en el Trofeo Teresa Herrera. Como adelantó LA OPINIÓN, se medirá al Real Madrid a las 21.00 horas en la misma fecha que tendrá lugar el eclipse de Sol. El duelo arrancará durante la última fase del fenómeno astronómico, después de su fase de totalidad.