Álex Moreno y Ricardo Rodríguez, opciones para el lateral izquierdo del Deportivo

El Deportivo busca reforzar el lateral izquierdo para la próxima temporada. La salida de Sergio Escudero abrió a principios de verano una vacante para competir con Giacomo Quagliata. Para dicha posición, el club se ha interesado en los fichajes de Álex Moreno, del Girona, y Ricardo Rodríguez, actualmente libre tras acabar contrato con el Real Betis. Son dos perfiles diferentes. El primero, también con pasado en el Benito Villamarín, más ofensivo; mientras que el helvético, hasta ayer en el Mundial (su selección cayó ante Argentina esta madrugada), es un lateral de excelente pie y menos recorrido.

La dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano se sigue moviendo en el mercado de traspasos tras los fichajes de Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede y Lorenzo Amatucci. El siguiente en llegar podría ser Asp Jensen, futbolista danés que pertenece al Bayern de Múnich.

Según ha podido saber LA OPINIÓN, el Deportivo se ha interesado por dos jugadores veteranos para su carril del tres: Álex Moreno y Ricardo Rodríguez. Ambos en diferente situación contractual, aunque se trata de dos jugadores con veteranía y experiencia.

Alex Moreno , con el Girona. / Europa Press

Álex Moreno y Ricardo Rodríguez, dos opciones para la banda del Deportivo

En el caso de Álex Moreno, el club tiene en buena consideración el perfil del exjugador del Aston Villa, actualmente en el Girona con un año más de contrato. Las primeras conversaciones han sido positivas, y es un futbolista que gusta a la dirección deportiva blanquiazul. Su llegada sería a través de un traspaso.

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Ricardo Rodríguez, suizo con raíces españolas por parte de padre, un gallego que emigró a Zurich, donde nació el lateral izquierdo. Hasta esta madrugada, Rodríguez estaba participando en el Mundial, pero su combinado cayó en la prórroga ante Argentina. Acaba de terminar contrato y está libre para negociar con cualquier equipo.