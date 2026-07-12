El Dépor Abanca arranca este lunes la pretemporada

El Dépor Abanca regresa este lunes al trabajo tras las vacaciones veraniegas para comenzar a preparar la nueva temporada 2026-27. Las jugadoras pasarán las valoraciones físicas en Abegondo y los exámenes médicos en el hospital HM Belén de A Coruña antes de ponerse, este martes, a las órdenes de Alberto Rodríguez. El técnico, que fue ayudante de Fran Alonso el curso pasado, se pone ahora al frente del banquillo blanquiazul en la que será la tercera temporada consecutiva del equipo en la Liga F.

Será un regreso con muchas caras nuevas en el vestuario del Dépor Abanca. El club confirmó una importante regeneración del proyecto. Se marcharon trece integrantes del plantel del curso pasado (Paula Gutiérrez, Raquel García, Henar, Vera, Ainhoa Marín, Samara, Yohana, Lía Muiño, Lucía Martínez, Carlota Sánchez, Bárbara Latorre, Marina Artero y Hildah Magaia) y la capitana Cris Martínez colgó las botas.

El proyecto del Dépor Abanca

El conjunto blanquiazul afronta la nueva campaña con una remesa de nuevos fichajes llamados a reforzar una plantilla que todavía espera por más refuerzos. La línea del club es clara: busca jugadoras prometedoras y jóvenes que puedan evolucionar y desarrollarse en A Coruña. En base a esa filosofía, han incorporado a la guardameta Andrea Tarazona, la lateral Vega Montesinos o la centrocampista Ainoa Gómez, que se acaba de proclamar campeona de Europa sub 19 junto a sus nuevas compañeras Redru y Lucía Rivas. También aportan mucha juventud la zaguera Carla Castiñeyras y la centrocampista Paula Hernández, que contarán con ficha del Dépor Abanca B.

La colombiana Daniela Caracas, la centrocampista Eva Alonso completan el cuadro de caras nuevas en el proyecto. Respecto al curso pasado, renovaron sus contratos pesos pesados de la plantilla como la uruguaya Espe Pizarro y la alemana Merle Barth. También las canteranas Lucía Rivas, Redru y Paula Novo. Todas renovaron el mes pasado y pasarán a tener ficha del primer equipo. La otra cara conocida es la de Marisa García. La atacante madrileña jugó el año pasado en el Dépor Abanca cedida por el Real Madrid. Ahora regresa en propiedad para ser uno de los pilares de presente y futuro en la delantera blanquiazul. Siguen actualmente con contrato Elena Vázquez, Eva Dios y Millene Cabral.

La hoja de ruta

El Dépor Abanca inicia este lunes la pretemporada con la vista puesta en coger ritmo y físico para la nueva temporada. El conjunto blanquiazul tiene por ahora un único amistoso confirmado para las próximas semanas. Se medirá al FC Porto en Riazor el jueves 13 de agosto a las 17.00 horas en Trofeo Teresa Herrera. Buscará su quinta Torre de Hércules. Son seis al tener en cuenta consiguió el filial en la edición de 2020.

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Las de Alberto Rodríguez arrancarán la liga el último fin de semana de agosto. Recibirán al Sevilla en Riazor para abrir la competición, en un horario todavía por confirmar. Su primer encuentro a domicilio será el fin de semana del 6 de septiembre contra el Costa Adeje Tenerife.