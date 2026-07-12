Diego Gómez se incorporará al Deportivo: futuro abierto con una salida en el horizonte

Diego Gómez se incorporará al Deportivo en los próximos días y se unirá a la pretemporada con la plantilla dirigida por Antonio Hidalgo. El extremo zurdo, cedido la temporada pasada en el Cartagena y en el Pontevedra, tiene contrato de primer equipo. Su futuro apunta a una salida, pero a falta de resolverlo, comenzará a prepararse con los mayores, a diferencia de los retornados Rubén López, Martín Ochoa, Jairo, Mardones y Luisao, quienes están citados con el Fabril. El zurdo de Amoeiro es un jugador muy cotizado en Primera Federación, pero prioriza jugar en Segunda División, donde han surgido algunos intereses, también del extranjero. De momento no tiene prisa y aguardará la mejor opción.

El Fabril arrancará la pretemporada este lunes con las pruebas médicas. Entre los citados, aunque están casi todos los jugadores que regresan de cesión, no estaba Diego Gómez, quien no bajará al segundo equipo. El zurdo, de momento, y a falta de resolver su futuro, se incorporará al trabajo de la primera plantilla. Cuando Gómez regresó del Arenteiro firmó un contrato con el primer equipo. Todas las partes entienden que la etapa de filial está acabada y, salvo sorpresa, saldrá cedido.

En el futuro de Diego emergen distintos escenarios. Es una etapa temprana del mercado de fichajes y no tiene prisa. No quiere precipitarse. Algunos equipos de Segunda División se han interesado. De momento, no tiene ofertas en firme y aguardará, porque también tiene mercado en el extranjero y, por supuesto, en Primera Federación. En la categoría de bronce es una pieza muy cotizada y no le faltarán opciones. El objetivo, no obstante, es dar un paso más.

Diego, de 21 años, cumplirá 22 en julio, se unirá a la pretemporada del Deportivo para trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. Lo hará con una semana de retraso, pero su situación será igual que la del resto. Al menos, hasta que resuelva su futuro. No tiene hueco en el proyecto de Primera División. Tiene contrato hasta 2030 y una cesión sería lo más normal para que continúe su progresión tras una campaña dividida entre el Cartagena (18 partidos, un gol) y el Pontevedra (15 encuentros, cinco asistencias y una diana).

Diego Gómez. / CASTELEIRO /R. A.

Bouldini también se incorporará al primer equipo del Deportivo

A falta de resolver su futuro, Mohamed Bouldini también se unirá al trabajo en el Deportivo. El club, como sucedió con Álex Petxarroman o Luis Chacón, le concedió la anterior semana para poder encontrar opciones. A falta de cerrar una salida definitiva, el ariete arrancará su pretemporada con el equipo de Antonio Hidalgo.

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Bouldini viene de un curso complicado en el Granada. Entró en una operación de intercambio de cesiones entre Stoichkov y él. Con el cuadro nazarí dio una asistencia en 18 encuentros.