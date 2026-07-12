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El Fabril arrancará su pretemporada con varios cedidos retornados

Álvaro Mardones, Rubén López, Jairo Noriega, Luisao y Martín Ochoa se incorporan al equipo de Primera RFEF

Manuel Pablo, durante un partido del Fabril esta temporada.

Manuel Pablo, durante un partido del Fabril esta temporada. / Carlos Pardellas

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Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

El Fabril arrancará este lunes la pretemporada con las correspondientes pruebas médicas desde las 09.00. Supervisados por los doctores Manuel Astray y Orlando Colina, el equipo dirigido por Manuel Pablo aprovechará también su primer día de vuelta a la actividad para los reconocimientos a cargo del Hospital HM. Entre los 35 futbolistas citados se encuentran Álvaro Mardones, Rubén López, Jairo Noriega, Luisao y Martín Ochoa, retornados tras sus cesiones el pasado curso en Primera RFEF. También, los juveniles Rodrigo Leiva, Pablo García, Guille Pastoriza, Vergara, Mauro Valeiro y Leandro Altieri.

Manuel Pablo volverá a empezar con un nutrido número de jugadores. En total, 35, aunque con una importante presencia de juveniles de último año, además de Mauro Valeiro, la joya de segundo curso. No estarán Adrián Guerrero, Samu Fernández, Kevin Sánchez, Noé Carrillo y Xabi Campos, quienes han arrancado con el primer equipo.

Las mayores novedades las protagonizan los jugadores retornados: Rubén López y Luisao (Pontevedra), Jairo Noriega y Mardones (Racing de Ferrol), y Martín Ochoa (Ourense CF). No está citado Diego Gómez.

Diego Gómez. | | IAGO LÓPEZ / R. A.

Diego Gómez no está citado. / Iago López / Roller Agencia

Estos son los jugadores citados por el Deportivo

Portería: Hugo Ríos, Álex Marqués y Rodrigo Leiva.

Defensa: Pablo García, Mardones, Quique Teijo, Íker Vidal, Hugo Torres, Damián Canedo, Malick Ndiaye, Aziz Faye, David Fernández, Pablo Parada, Guille Pastoriza y Vergara.

Medios: Dani Estévez, Rubén López, Koke San José, Jairo Noriega, Papa Samsou, Lucas Castro y Mauro Valeiro.

Atacantes: David Domínguez, Pablo Cortés, Manu Ferreiro, Álvaro Fraga, Mario Nájera, Luisao, Justino, Héctor Areosa, José Rey, Dipanda, Íker Gil, Leandro Altieri y Martín Ochoa.

Amistosos confirmados

01/08: Lugo - Fabril, en el campo Municipal de Pol (19:00)

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08/08: Astorga - Fabril, en el campo de La Eragudina, en Astorga (19:30)

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