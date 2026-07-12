Lucía Pardo refuerza la delantera del Dépor Abanca

El Dépor Abanca apuntala su parcela ofensiva con el fichaje de la delantera Lucía Pardo. La jugadora de Outeiro de Rey de 26 años firma con el conjunto herculino por dos temporadas, hasta junio de 2028, y llega procedente de la Real Sociedad, equipo con el que la temporada pasada terminó tercera en la Liga F. Pardo aporta experiencia, gol y habilidad a una zona del campo en la que el conjunto blanquiazul ya cuenta en sus filas con Marisa Garcia, Espe Pizarro y Millene Cabral.

Lucía Pardo regresa a Galicia para vestir de blanquiazul. La delantera de lucense se formó en las filas del Milagrosa y el Friol. Debutó en la máxima categoría con el Madrid CFF, equipo en el que se hizo un nombre a base de goles y juego. Firmó en su etapa en el conjunto madrileño el primer gol de la historia del fútbol profesional femenino en España.

Hace dos años cambió la capital por San Sebastián. Fichó por una Real Sociedad en la que disputó 53 encuentros de liga y firmó 12 dianas. Fue una de las jugadoras importantes en la rotación de un equipo, el txuri-urdin, que fue de los mejores el curso pasado en la competición doméstica. Acabó con 6 goles y una asistencia en 24 partidos. También ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española.

La delantera del Dépor Abanca

En un proyecto que apunta a la generación total, el Dépor Abanca ya cuenta en sus filas con los efectivos necesarios para cubrir su delantera. La llegada de Lucía Pardo eleva la competencia en una posición que mezcla juventud y experiencia a partes iguales. La uruguaya Espe Pizarro, renovada al final del curso pasado, es una de las jugadoras que continúan a pesar del gran cambio de piezas que afronta este verano la entidad blanquiazul.

Tampoco se va a ningún lado Marisa García. La atacante madrileña nacida en 2006 firmó en propiedad hace unas semanas tras jugar la pasada temporada en Riazor cedida por el Real Madrid. Además, Millene Cabral es otra de las jugadoras de la parcela ofensiva con contrato para el próximo curso.

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El Dépor Abanca regresa este lunes al trabajo con las protocolarias pruebas médicas. Será un día de reencuentro para muchas jugadoras y de bienvenidas para las recién llegadas: Eva Alonso, Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Ainoa Gómez, Vega Montesinos, Paula Hernández y Carla Castiñeyras. Estas dos últimas tienen ficha del filial. Todas se pondrán a las órdenes del nuevo técnico, Alberto Rodríguez, que asume el mando tras ser, el curso pasado, el ayudante de Fran Alonso.