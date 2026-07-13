El Deportivo arranca la segunda semana de pretemporada

El Deportivo inició este lunes la segunda semana de pretemporada para preparar su regreso a Primera División. El conjunto blanquiazul regresó al trabajo en la ciudad deportiva de Abegondo, de nuevo, con tres jugadores al margen del grupo. Yeremay Hernández, Miguel Loureiro y David Mella se mantuvieron con sus respectivos planes de puesta a punto de cara al nuevo curso. El resto de compañeros estuvieron a las órdenes de Antonio Hidalgo una sesión de alta intensidad y elevada carga de trabajo. La vista está puesta, ya, en el amistoso del próximo sábado en el Vero Boquete de San Lázaro contra el Compostela. Será el primer examen veraniego para los herculinos y la oportunidad de ver el estreno de nuevas caras como Leo Román, Teun Gijselhart, Lorenzo Amatucci y Bright Ede.

Antonio Hidalgo tiene a su disposición a la gran mayoría de los integrantes de su plantel. David Mella continúa con su recuperación tras la operación a la que se sometió en el tramo final de la pasada temporada. Yeremay Hernández, que la semana pasada ya comenzó a hacer trabajo sobre el césped, sigue también su propia hoja de ruta y Miguel Loureiro también se ejercita en solitario para ponerse a punto. Bil Nsongo, Noé Carrillo, Kevin Sánchez, Samu Fernández y el juvenil Xabi Campos completaron la sesión con el primer equipo, al igual que la semana pasada.

Semana de trabajo

El equipo volverá este martes al trabajo con una doble sesión, por la mañana y por la tarde. Entre las novedades a lo largo de esta semana, a falta de concretarse fichajes como el del danés Jonathan Asp Jensen, están las incorporaciones Diego Gómez y Mohamed Bouldini a la dinámica de trabajo. Ambos tuvieron permiso del club la semana pasada para resolver sus futuros. Tuvieron esta misma autorización Luis Chacón y Álex Petxarroman, que ya se marcharon a Valladolid y Ceuta, respectivamente. El delantero marroquí, que el curso pasado jugó cedido en el Granada y tuvo un rendimiento muy escaso, está en la rampa de salida. El extremo de Amoeiro, que tiene contrato con el primer equipo, no baja al Fabril con el resto de sus compañeros y se le busca destino. Tiene cartel en Primera RFEF y busca opciones en Segunda División.

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El trabajo continuará en Abegondo con sesiones todos los días de la semana, hasta el viernes. El sábado a las 20.00 horas será el primer amistoso de la pretemporada, ante el Compostela. El domingo, descanso, antes de arrancar la tercera semana de pretemporada.