El Deportivo confirma el fichaje de Jonathan Asp Jensen

Jonathan Asp Jensen ya es nuevo jugador del Deportivo. El conjunto blanquiazul confirmó este lunes el fichaje del mediapunta danés de 20 años. Llega traspasado del Bayern de Múnich y firma en propiedad por cinco temporadas, hasta el año 2031. El jugador nacido en Gauerslund destacó en las últimas temporadas en el filial del conjunto bávaro y el curso pasado fue uno de los pilares del Grasshopper en la Superliga de Suiza.

El proyecto del Deportivo en su regreso a Primera División es un reclamo que atrae a jugadores. Así sucedió en el caso del fichaje de Leo Román, previo pago de su cláusula de rescisión al Mallorca. Y se repitió en la operación de Asp Jensen. El jugador danés recibió ofertas de equipos italianos. Sin embargo, A Coruña es finalmente su destino tras abandonar Baviera de forma definitiva. Se suma, así, a una lista de fichajes que aúnan talento joven y capacidad de evolución y revalorización durante su estancia en A Coruña. Es una filosofía que siguen, también, los fichajes del centrocampista neerlandés Teun Gijselhart y el zaguero polaco Bright Ede.

La trayectoria de Asp Jensen

Asp Jensen, nacido en la diminuta localidad de Gauerslund, se formó en las categorías inferiores del Midtjylland, en su país natal. Con el equipo danés llegó a disputar la Youth League en 2022, cuando apenas tenía 16 años. Su rendimiento llamó la atención de una gran cantera europea como la del Bayern. Cambió la ciudad de Herning por la de Múnich para enrolarse en las categorías de base del conjunto bávaro. En el filial llegó a coincidir con Aleksandar Pavlovic, actualmente en el primer equipo y en la selección alemana. A finales de la temporada 2023-24 llegó a disputar un minuto a las órdenes de Thomas Tuchel en un partido de Bundesliga contra el Wolfsburgo.

Jonathan Asp Jensen, en un partido con el Bayern.. FBMD230009350200005451000053700000a49a000067de0000ca1301004d2b0100b9820100ffaa0100ecd20100 / FCB

Tras comenzar la pretemporada el curso pasado con Vincent Kompany, se marchó cedido al Grasshopper Club Zúrich. Se convirtió en una de las sensaciones del conjunto suizo. Se hizo con la titularidad en la línea de tres cuartos, con capacidad para rendir tanto por dentro como atacando por los costados. Disputó 39 partidos entre todas las competiciones y sumó 9 goles y 6 asistencias. Su rendimiento resultó indispensable para que el equipo zuriqués lograse la permanencia en el play off. Fue, también, internacional con las categorías inferiores de Dinamarca hasta sub 18.

Encaje en el proyecto

El Deportivo se convierte en la primera aventura de Asp Jensen fuera de la cantera del Bayern. Creció a pasos agigantados en el Grasshopper, pero en el Deportivo buscará un salto de calidad y exigencia que debe ir acompañado con un encaje adecuado en los planes de Antonio Hidalgo. Su versatilidad en la línea de mediapuntas le convierte en un jugador muy valioso para el técnico Canovelles.

No obstante, llega a una posición en la que ya pueden actuar Mario Soriano o Luismi Cruz. Con un centro del campo copado de futbolistas y a la espera de movimientos en la operación salida, el danés tendrá que encontrar su hueco y demostrar su talento para ganarse un puesto preferencial en los esquemas del Deportivo. Puede ser un recurso por la banda. Suele caer a la izquierda, un costado que ya tiene el nombre y la firma de Yeremay Hernández. Además, la idea del club es que David Mella compita por un puesto en el costado izquierdo cuando se recupere de su lesión, después de tres temporadas en el perfil derecho.

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Mientras ambos avanzan en sus respectivas puestas a punto al margen del grupo, Asp Jensen tiene la oportunidad de demostrar sus capacidades y ganarse la confianza de Antonio Hidalgo. Las semanas de trabajo que tiene por delante en Abegondo y los amistosos, como el de este sábado (20.00 horas) ante el Compostela en el Vero Voquete de San Lázaro, servirán para aclimatarse al equipo y a una liga en la que deberá dar un paso al frente y confirmarse como una de las perlas salidas de la factoría del Bayern.