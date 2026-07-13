El Fabril regresa al trabajo y anuncia un amistoso contra el Real Madrid Castilla

El Fabril regresó este lunes al trabajo tras las vacaciones de verano para afrontar las protocolarias pruebas y exámenes médicos antes de saltar al césped y ponerse a las órdenes de Manuel Pablo. El filial arranca, así, su camino en una pretemporada que desembocará en su estreno en Primera RFEF. Fue un día de regresos de los jugadores que el curso pasado estuvieron cedidos en otros conjuntos de la categoría de bronce como Martín Ochoa, Rubén López, Álvaro Mardones, Jairo Noriega o Luisao. También fue el primer día en Abegondo para los recién fichados Justino Barbosa y Koke San José.

El conjunto que dirige Manuel Pablo inicia esta semana su pretemporada pendiente del futuro de alguno de los egresados, que podrían volver a enfilar la rampa de salida. Otros, como el caso de Rubén López, afrontan la preparación estival con el filial tras ser parte, en los últimos cursos, de los planes del primer equipo. No está en el filial Diego Gómez, que se ejercitará con el primer equipo mientras escucha ofertas de Segunda División. En los planes del Fabril se incluyen, por ahora, los juveniles Rodrigo Leiva, Pablo García, Guille Pastoriza, Mauro Valeiro y Leandro Altieri. Los jugadores afrontarán este miércoles por la mañana su primer entrenamiento en Abegondo para comenzar a pulir el aspecto físico y táctico.

Amistoso ante el Real Madrid Castilla

El filial blanquiazul tiene por delante más de un mes para preparar su estreno en Primera RFEF. Además de los entrenamientos en Abegondo, confirmó este lunes un nuevo amistoso. Se medirá al Real Madrid Castilla en el estadio de Cantarrana (Viveiro) el miércoles 5 de agosto a las 19.00 horas. El duelo contra el filial blanco servirá para probar la exigencia de otro filial que juega en la categoría de bronce, aunque no se verán las caras salvo en un hipotético play off de ascenso. Los blanquiazules están en el grupo 1 y los madrileños, en el 2.

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Antes, el Fabril jugará un amistoso contra el Lugo en Pol el sábado 1 de agosto (19.00). Este duelo sí le enfrentará a un rival de su mismo grupo. El tercer duelo confirmado hasta el momento es el partido contra el Atlético Astorga en La Eragudina el sábado 8 de agosto (19.30 horas).