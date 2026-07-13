Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La única aspirante a gestionar la estación busesLicitaciones desiertas en GaliciaEl proyecto ecológico que transforma escamas en baldosasLa masonería en A CoruñaAsí fue la expulsión de los leprosos en BetanzosLas nuevas opciones del Deportivo
instagramlinkedin

Fútbol | Deportivo

El Fabril regresa al trabajo y anuncia un amistoso contra el Real Madrid Castilla

Se enfrentará al filial blanco el próximo 5 de agosto en Viveiro

Koke San José, en Abegondo en su primer día con el Fabril.

Koke San José, en Abegondo en su primer día con el Fabril. / RCD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Fabril regresó este lunes al trabajo tras las vacaciones de verano para afrontar las protocolarias pruebas y exámenes médicos antes de saltar al césped y ponerse a las órdenes de Manuel Pablo. El filial arranca, así, su camino en una pretemporada que desembocará en su estreno en Primera RFEF. Fue un día de regresos de los jugadores que el curso pasado estuvieron cedidos en otros conjuntos de la categoría de bronce como Martín Ochoa, Rubén López, Álvaro Mardones, Jairo Noriega o Luisao. También fue el primer día en Abegondo para los recién fichados Justino Barbosa y Koke San José.

El conjunto que dirige Manuel Pablo inicia esta semana su pretemporada pendiente del futuro de alguno de los egresados, que podrían volver a enfilar la rampa de salida. Otros, como el caso de Rubén López, afrontan la preparación estival con el filial tras ser parte, en los últimos cursos, de los planes del primer equipo. No está en el filial Diego Gómez, que se ejercitará con el primer equipo mientras escucha ofertas de Segunda División. En los planes del Fabril se incluyen, por ahora, los juveniles Rodrigo Leiva, Pablo García, Guille Pastoriza, Mauro Valeiro y Leandro Altieri. Los jugadores afrontarán este miércoles por la mañana su primer entrenamiento en Abegondo para comenzar a pulir el aspecto físico y táctico.

Amistoso ante el Real Madrid Castilla

El filial blanquiazul tiene por delante más de un mes para preparar su estreno en Primera RFEF. Además de los entrenamientos en Abegondo, confirmó este lunes un nuevo amistoso. Se medirá al Real Madrid Castilla en el estadio de Cantarrana (Viveiro) el miércoles 5 de agosto a las 19.00 horas. El duelo contra el filial blanco servirá para probar la exigencia de otro filial que juega en la categoría de bronce, aunque no se verán las caras salvo en un hipotético play off de ascenso. Los blanquiazules están en el grupo 1 y los madrileños, en el 2.

Noticias relacionadas

Antes, el Fabril jugará un amistoso contra el Lugo en Pol el sábado 1 de agosto (19.00). Este duelo sí le enfrentará a un rival de su mismo grupo. El tercer duelo confirmado hasta el momento es el partido contra el Atlético Astorga en La Eragudina el sábado 8 de agosto (19.30 horas).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
  2. Los vecinos de Mosteirón vieron el España - Bélgica en la pantalla del escenario de la mayor orquesta de España
  3. Álex Moreno y Ricardo Rodríguez, opciones para el lateral izquierdo del Deportivo
  4. El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
  5. Padre Rubinos, de A Coruña, encadena más de un año con lista de espera en su albergue y centro de atención social continuada
  6. Los retos de Bil Nsongo con el Deportivo en Primera División: 'Le dio al equipo lo que le faltaba
  7. Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
  8. Diego Gómez se incorporará al Deportivo: futuro abierto con una salida en el horizonte

El Fabril regresa al trabajo y anuncia un amistoso contra el Real Madrid Castilla

El Fabril regresa al trabajo y anuncia un amistoso contra el Real Madrid Castilla

Dos empresas de las luces de Navidad de Vigo levantarán el poblado navideño en A Coruña

Dos empresas de las luces de Navidad de Vigo levantarán el poblado navideño en A Coruña

El Concello de A Coruña avanza en la remodelación de los Cantones con la ampliación de las paradas de bus del Obelisco

El Concello de A Coruña avanza en la remodelación de los Cantones con la ampliación de las paradas de bus del Obelisco

DIRECTO | Díaz Ayuso participa en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

Plantaron millones de abetos en Italia y tras 90 años descubren que han reducido la biodiversidad a la mitad

Plantaron millones de abetos en Italia y tras 90 años descubren que han reducido la biodiversidad a la mitad

Jonathan Asp Jensen, el último en la reducida saga de jugadores nórdicos en el Deportivo

Jonathan Asp Jensen, el último en la reducida saga de jugadores nórdicos en el Deportivo

Confirmada la condenada de dos años y medio de cárcel a un hombre por robo con fuerza en una peluquería de A Coruña

Confirmada la condenada de dos años y medio de cárcel a un hombre por robo con fuerza en una peluquería de A Coruña

Investigadores de la Universidade da Coruña organizan un campamento para niños con parálisis cerebral unilateral

Investigadores de la Universidade da Coruña organizan un campamento para niños con parálisis cerebral unilateral
Tracking Pixel Contents