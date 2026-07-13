La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces convocan una manifestación este jueves contra la campaña de abonados del Deportivo

La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces convocan una manifestación este jueves, 16 de julio a las 20.00 horas en la Plaza de Pontevedra para protestar contra las medidas que el club impuso en la campaña de abonados de la nueva temporada 2026-27. Los tres colectivos, que ya avanzaron la semana pasada su intención de convocar una protesta pública, llaman al deportivismo a "no quedar callado" ante las medidas que la entidad blanquiazul impone a sus abonados en la grada de Marathon Inferior, que incluyen el control sobre el material, los cánticos y los mensajes emitidos desde ese sector, una mayor identificación de los socios y la prohibición de ceder el carné a otra persona con las mismas características. "Es el momento de estar unidos y demostrar que nuestra pasión no se controla ni se silencia", rezan los mensajes conjuntos de las tres agrupaciones.

El Deportivo presentó la semana pasada su nueva campaña de abonados para el regreso, ocho años después, a Primera División. En las primeras 48 horas sumó más de 5.000 renovaciones, un ritmo similar al del curso pasado. El club incluyó en la oferta una importante subida en los precios de los abonos en todas sus gradas, que levantaron quejas de un sector representativo de la afición. No obstante, unas horas antes, los socios con asiento en Marathon Inferior recibieron una comunicación en la que se les informó de un cambio en los requisitos específicos que deben aceptar para renovar su carné.

Marathon Inferior

El club impone condiciones específicas a los socios con asiento en la grada de Marathon Inferior, en la que se ubican los Riazor Blues. Entre esas medidas, impone que deben renovar su carné de forma presencial en la oficina de atención al deportivista (OAD) del estadio de Riazor, sin posibilidad de realizar el trámite en línea, como el resto de abonados.

Exige, también, que presenten un documento oficial personal, como un DNI, para quedar totalmente identificados y les prohíbe ceder su carné a otra persona que tenga su misma categoría, algo que sí pueden hacer los socios con asiento en las demás gradas. Remarca que el club será el que dirija y coordine la animación desde la grada, controlando los cánticos y el material como bombos, megáfonos o banderas. No se podrá exhibir mensajes o símbolos que promuevan "reivindicaciones ajenas al hecho deportivo" o que fomenten el enfrentamiento entre aficiones.

En una asamblea abierta organizada el pasado jueves en los aledaños de Riazor, junto a la Torre de Marathon, la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces mostraron su malestar sobre esta situación. Instaron a la afición a no renovar sus abonos y a manifestarse esta semana. La protesta será finalmente este jueves a las 20.00 horas en la Plaza de Pontevedra. El pasado jueves presentaron también una denuncia contra el club ante la Agencia Española de Protección de Datos al entender que el club comete una infracción al querer conservar una copia de los documentos de identificación personales de los socios de Marathon Inferior.

La posición del club

El club justifica estas medidas específicas en esta grada como método para evitar sanciones, multas y posibles cierres del estadio en Primera División. El club reconoce haber recibido una importante cantidad de sanciones por cánticos ofensivos en las últimas temporadas. Apunta a reducir y minimizar estas multas en la máxima categoría, motivo por el que quiere reforzar la seguridad, el control y la identificación en este sector.

Está, también, pendiente de conocer la sanción por la invasión de campo en el partido contra la UD Las Palmas. La Comisión Antiviolencia solicitó 80.000 euros de multa y el cierre de Riazor durante un mes. No obstante, la última palabra para sancionar la tiene la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ante situaciones similares nunca ha ordenado el cierre de ningún estadio. Las sanciones se quedaron en multas económicas.

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El Deportivo anunció el pasado viernes que revisará también la relación con la Federación de Peñas al no renovar de forma automática el convenio suscrito desde 2017. Buscará sentarse a negociar un nuevo acuerdo que pueda entrar en vigor esta misma temporada y que aborde temas como el reparto de entradas en los partidos lejos de Riazor, una mejor identificación de los peñistas y mecanismos para prevenir sanciones por cánticos ofensivos.