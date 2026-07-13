Jonathan Asp Jensen, el último en la reducida saga de jugadores nórdicos en el Deportivo

El Deportivo anunció este lunes el fichaje del futbolista danés Jonathan Asp Jensen. El mediapunta de 20 años procede del Bayern de Múnich, con el que llegó a debutar hace dos años en Bundesliga a las órdenes de Thomas Tuchel. El futbolista atrajo las miradas de otros clubes europeos. No obstante, vestirá la próxima temporada la camiseta blanquiazul.

El club mantiene su apuesta de peinar el mercado en busca de jugadores jóvenes, con proyección y capacidad de revalorización mientras confirma su amplitud de miras. En las últimas ventanas de fichajes dejó clara su intención de buscar fuera de España jugadores con los que reforzar sus filas. Comenzó con movimientos como el de Zakaria Eddahchouri, Nemanja Tosic y Denis Genreau en enero de 2025 y no dejó de mirar al extranjero desde entonces. Asp Jensen, no obstante, se suma a una lista muy selecta de jugadores de países nórdicos que han defendido los colores del Deportivo.

Los jugadores nórdicos del Deportivo

El mercado nórdico, con jugadores nacidos en Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia o Islandia, no ha sido el caladero habitual del Deportivo. No lo ha sido en los últimos mercados, en los que volvió a abrirse al extranjero, ni desde que la Ley Bosman comenzó a internacionalizar las transferencias de jugadores. En lo que va de este siglo son apenas cuatro los jugadores con pasaporte nórdico que han vestido la camiseta herculina.

El primero de ellos fue Christian Wilhelmsson. El atacante sueco llegó en enero de 2008 al Deportivo con la misión de reforzar a un equipo que corría el serio riesgo de bajar a Segunda División. Recaló en A Coruña cedido por el Bolton tras una trayectoria en la que llegó a pasar por el Nantes y la Roma.

Wilhelmsson pugna con Touré Yaya durante un partido contra el Barça. / Miguel Vidal

Como blanquiazul, se convirtió en el talismán de la salvación del equipo que, entonces, dirigía Miguel Ángel Lotina. Sumó un gol y dos asistencias en quince partidos, pero su aporte en el juego sirvió para insuflar vida a un equipo que pasó de pelear por el descenso a clasificarse para la Copa de la UEFA vía Intertoto. Al acabar la temporada, y con el objetivo cumplido, regresó a Inglaterra. Continuó su carrera en Francia, Arabia Saudí, Catar, Estados Unidos, Emiratos Árabes y se retiró en Suecia.

Un par de años más tarde, en 2010, llegó a las filas del Deportivo otro futbolista nórdico, pero del país vecino. Knut Olav Rindaroy reforzó el lateral izquierdo de Lotina en aquel verano. Llegó cedido por el Molde noruego tras haber llegado a debutar con la selección absoluta de su país.

Rindaroy (derecha) junto a Diego Seoane en un entrenamiento del Deportivo. / Fran Martínez

Sin embargo, no pudo dejar huella en su paso por A Coruña. Apenas participó en cuatro partidos 400 minutos repartidos por seis encuentros de liga y Copa. No pudo arrebatarle la titularidad en liga a Morel ni a Manuel Pablo. En 2011, tras el descenso a Segunda, regresó a un Molde en el completó el resto de su trayectoria.

El último danés del Deportivo

Asp Jensen sigue los pasos como danés en el Deportivo que marcó hace unos años Michael Krohn-Dehli. El centrocampista llegó a A Coruña en invierno de 2018 para reforzar a los pupilos de Cristóbal Parralo, que luego serían los de Clarence Seedorf. A pesar de su pasado en el Celta, llegó procedente del Sevilla para tratar de salvar los muebles de una temporada calamitosa. No pudo evitar el descenso a Segunda, pero se quedó en el club en la categoría de plata. Fue uno de los pesos pesados del centro del campo de Natxo González y José Luis Martí en aquel curso 2018-19 que terminó con el ascenso frustrado en Mallorca. Colgó las botas tras aquel trago amargo en Son Moix.

Krohn-Dehli, en un partido con el Deportivo en la temporada 2018-19. / Arcay/Roller Agencia

El último jugador con nacionalidad nórdica nació realmente en Barcelona. Max Svensson completó la delantera del Dépor en la temporada 2022-23 en Primera RFEF. Aunque es de Cataluña, tiene doble nacionalidad sueca. Su padre, Tomas, portero internacional de balonmano. Jugó en el Barça y fue dos veces campeón del mundo. Actualmente, tiene contrato con el Casa Pía en la primera división de Portugal.

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Jonathan Asp Jensen toma ahora el testigo de los jugadores nórdicos en el Deportivo. A su favor tiene el cartel de ser una de las grandes joyas de la cantera del Bayern de Múnich. Su versatilidad resultará capital para encajar en los esquemas de Antonio Hidalgo y para crecer a pasos agigantados en Riazor.