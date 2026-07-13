La pretemporada del Dépor Abanca echa a andar con exámenes y pruebas médicas

El Dépor Abanca arrancó este lunes la pretemporada con los protocolarios exámenes y pruebas médicas en la ciudad deportiva de Abegondo y el hospital HM Belén. El conjunto blanquiazul inicia su tercer curso en la Liga F con un proyecto renovado. Muchas de las jugadoras nuevas tuvieron ya su primera toma de contacto con la ciudad deportiva y con el cuerpo técnico que esta temporada encabeza Alberto Rodríguez, hasta ahora segundo entrenador de Fran Alonso. Este martes continuarán con las pruebas y el miércoles comenzarán con las pruebas de gimnasio y comenzarán, luego, con el trabajo sobre el césped para preparar la nueva campaña, que comenzará el último fin de semana de agosto contra el Sevilla en Riazor.

Este lunes fue el primer día en la oficina para varias de las nuevas caras de un Dépor Abanca que afronta este verano una revolución en su plantilla. Es el caso la lucense Lucía Pardo, la última en confirmar su llegada al proyecto herculino para aportar su cuota goleadora en la parcela ofensiva. Ainoa Gómez, Vega Montesinos, Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Eva Alonso, Paula Hernández y Carla Castiñeyras completan la lista de recién. Estas dos últimas se incorporan con ficha del filial.

Millene Cabral, en la revisión médica del Dépor Abanca / LOC

Continúan Merle Barth, Espe Pizarro, Millene Cabral, Eva Dios, Olaya, Paula Monteagudo. Marisa García, cedida el curso pasado por el Real Madrid, ahora firma en propiedad por el Dépor. Las canteranas Lucía Rivas, Paula Novo y Redru renovaron y pasan a formar parte de la primera plantilla.

Próximos pasos

Después de una jornada en la que se llevaron a cabo las analíticas y los exámenes médicos de todas las jugadoras, la plantilla iniciará en los próximos días la pretemporada a las órdenes de un nuevo técnico, Alberto Rodríguez. El entrenador ya conoce a las jugadoras de la pasada temporada. Fue el ayudante de Fran Alonso desde inicios de 2025 y, ahora, da un paso al frente para tomar las riendas del equipo.

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El Dépor Abanca tiene por delante semanas de entrenamientos en Abegondo y también amistosos por confirmar para prepararse de cara a la competición oficial. Por ahora, solo tiene confirmado el duelo del próximo jueves 13 de agosto (17.00 horas) en Riazor contra el FC Porto en el Trofeo Teresa Herrera.