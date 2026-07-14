El Deportivo jugará en lunes las dos primeras jornadas en Primera División

LaLiga confirmó este martes los horarios de las tres primeras jornadas de la temporada 2026-27 de Primera División. El Deportivo regresa tras ocho años de ausencia a la máxima categoría y lo hará con dos partidos consecutivos en lunes. El conjunto blanquiazul se medirá al Elche en la jornada inaugural el día 17 de agosto a las 21.00 horas en Riazor. Una semana más tarde, el lunes 24, visitará al Málaga en La Rosaleda, también a las 21.00 horas, en el que será su primer duelo a domicilio de la temporada. En la tercera jornada sí conocerá lo que es jugar en fin de semana. Recibirá al Valencia en Riazor el domingo 30 de agosto a las 19.30 horas.

El Deportivo no tuvo costumbre en las últimas temporadas de jugar en viernes o lunes. Fueron contadas las ocasiones en las que se le adjudicó este horario en Segunda División. No obstante, en su estreno en la máxima categoría tendrá que jugar en el primer día de la semana. La jornada inaugural de la competición está condicionada por el Mundial. Los equipos con jugadores involucrados en las semifinales tienen derecho a aplazar sus duelos hasta diez días. Por ese motivo, el Valencia-Betis, el Real Madrid-Real Sociedad y el Barcelona-Athletic Club se jugarán entre el 25 y el 27 de agosto. El Atlético de Madrid jugará contra el Málaga su encuentro correspondiente a la primera jornada de liga el miércoles 19.

Bil Nsongo, la temporada pasada contra el Málaga. / Iago López

En el caso del Deportivo, el duelo en lunes servirá para tener más margen de tiempo. El equipo blanquiazul recibe el miércoles 12 de agosto al Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera. El decano de los trofeos veraniegos se disputa a las 21.00 horas y coincidirá durante unos minutos con el fenómeno astronómico que atraerá a una gran cantidad de turistas a la ciudad, cuya fase de totalidad será a las 20.28 horas y su finalización, a las 21.22 horas. Tendrá cinco días de margen para afrontar su estreno liguero.

Siguientes jornadas

No obstante, el Deportivo y el Elche se medirán el lunes 17 en un duelo que comenzará a medir las aspiraciones de ambos conjuntos. El conjunto ilicitano visitó por última vez Riazor en la última jornada de la temporada 2024-25, cuando consiguió una victoria que le valió el ascenso a Primera. Tras mantener la categoría el año pasado, será el primer rival de los de Antonio Hidalgo en su retorno a la élite.

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No perderá costumbre de jugar el lunes el conjunto herculino. Su primera jornada lejos de casa será el día 24 de agosto a las 21.00 horas en La Rosaleda. Será un partido, también, para calibrar su nivel ante otro recién ascendido. El Málaga consiguió el último billete a Primera al vencer al Almería en la final del play off de ascenso. La última jornada en el mes de agosto será la tercera, la primera en la que los de Hidalgo jugarán en fin de semana. El Valencia regresa tras ocho temporadas a Riazor tras haber quedado el curso pasado en media tabla, en una competición en la que la igualdad reinó en la zona media y baja de la clasificación.