El Deportivo, tranquilo por Yeremay: "El club no tiene ninguna necesidad de vender"

El Director de Fútbol del Deportivo, Fernando Soriano, repasó este martes la actualidad del mercado de fichajes del Deportivo tras la presentación oficial de Teun Gijselhart. Tras sellar la llegada de Jonathan Asp Jensen, que ya entrenó en Abegondo, el responsable de configurar la plantilla con la que Antonio Hidalgo buscará la permanencia en Primera División confirmó que espera al menos tres incorporaciones más en las próximas semanas para reforzar la delantera, el lateral izquierdo y el eje de la zaga. Espera que se produzcan algunas salidas en forma de cesión, pero remarcó que el conjunto blanquiazul no necesita hacer caja con ninguno de sus futbolistas para costear los movimientos que está realizando. Eso implica, también, el presente y el futuro de Yeremay en A Coruña.

"Yeremay, por ahora, está tranquilo. El club no tiene ninguna necesidad de vender, estamos dentro de los marcos de viabilidad" señaló Fernando Soriano en la sala de prensa de Abegondo. Indicó que "la postura del club es la misma" que en las anteriores ventanas de fichajes, cuando el canario atrajo los cantos de sirena del Sporting de Portugal. Se remite a una cláusula que ha incrementado su cantidad al subir a Primera División. Soriano confirmó que no ha recibido ninguna oferta por el extremo canario.

Por ahora, Yeremay ha iniciado la pretemporada al margen del grupo, trabajando en solitario para ponerse a punto. El canario arrastró buena parte del curso pasado una pubalgia que le obligó a dosificarse y a perderse varias jornadas. "Hizo un esfuerzo muy grande y acordamos ir lento con él. Va en un proceso favorable, dentro de los plazos", explicó Fernando Soriano. Tiene contrato hasta 2030 y no se contempla otro escenario que no sea

Recuperación de David Mella

Al igual que Yeremay, David Mella ha iniciado la pretemporada quemando etapas en su recuperación. El extremo de Espasande se perdió el último tercio de la temporada pasada al sufrir una rotura de ligamentos que le obligó a pasar por el quirófano. "En el ascenso tuvo un bache de una semana sin rehabilitación", comentó Fernando Soriano en su comparecencia.

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David Mella, en un partido la temporada pasada. / Iago Lopez

El canterano blanquiazul se mantiene en su proceso de rehabilitación en Abegondo con la vista puesta en el inicio de liga, el próximo lunes 17 de agosto en Riazor contra el Elche. "Igual no está al cien por cien, pero que esté con el grupo, con más o menos tono físico", estimó el Director de Fútbol, sobre los plazos de recuperación de Mella para el arranque de la competición doméstica.