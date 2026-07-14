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Fútbol | Deportivo

Jonathan Asp Jensen ya entrena con el Deportivo en Abegondo

El danés conoció a sus nuevos compañeros tras confirmarse el lunes su llegada al conjunto blanquiazul | Bouldini y Diego Gómez se ponen a las órdenes de Antonio Hidalgo

Jonathan Asp Jensen, en su primer entrenamiento con el Deportivo en Abegondo.

Jonathan Asp Jensen, en su primer entrenamiento con el Deportivo en Abegondo. / Gus de la Paz

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo inició este martes en la ciudad deportiva de Abegondo con su jornada con sesión doble de entrenamientos para dar un paso más en su pretemporada. La gran novedad en la sesión fue el estreno de Jonathan Asp Jensen. El mediapunta danés se puso por primera vez a las órdenes de Antonio Hidalgo y conoció a los que serán sus nuevos compañeros. El futbolista de 20 años firmó este lunes su llegada al conjunto blanquiazul procedente del Bayern de Múnich y firma por cinco temporadas, hasta 2031.

Asp Jensen encaja ya en los planes del técnico de Canovelles. Tras despuntar en las categorías inferiores del gigante bávaro, el curso pasado se convirtió en una de las sensaciones de la Superliga de Suiza. A pesar de que su equipo, el Grasshopper, se quedó al borde del descenso (se salvó en la promoción), el danés fue una de las estrellas emergentes del campeonato helvético con sus nueve goles y seis asistencias entre todas las competiciones. Firmó dianas fundamentales para que el conjunto zuriqués, un histórico del país, evitase caer a la segunda categoría.

ENTRENO DEPORTIVO DE LA CORUÑA

Asp Jensen conduce el balón en Abegondo. / Gus de la Paz

A pesar de contar con intereses de clubes italianos, el jugador se decantó por la opción de un Deportivo en el que buscará un papel protagonista. A su favor tiene el talento que le hizo destacar en el Bayern, en una generación en la que compartió filas en el filial con Aleksandar Pavlovic, actualmente en el primer equipo y en la selección alemana. Destaca como jugador de tres cuartos, entre la mediapunta y el extremo izquierdo. Es un futbolista con llegada y capacidad atacando hacia dentro.

Entrenamiento del Deportivo

El Deportivo completó este martes por la mañana la primera de las dos sesiones preparadas para la segunda jornada de la segunda semana de pretemporada. Además de Asp Jensen, las novedades fueron Mohamed Bouldini y Diego Gómez. Los dos tuvieron permiso del club en la primera semana de pretemporada, pero se incorporan ahora al trabajo mientras se resuelven sus futuros.

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ENTRENO DEPORTIVO DE LA CORUÑA

Bouldini, durante el entrenamiento matutino del Deportivo este martes. / Gus de la Paz

El marroquí apunta a salir, mientras que el de Amoeiro espera ofertas en Segunda y Primera RFEF tras jugar cedido la temporada pasada en el Cartagena y en el Pontevedra.

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