Negro y azul: así es la segunda equipación del Deportivo para la temporada 26/27
La nueva equipación, patrocinada por Nike, se presenta con el lema ‘Un futuro con identidade’
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El Deportivo ha presentado este martes su segunda equipación con Nike para la temporada 26/27: una camiseta de color negro rematada en líneas azules en cuello, mangas y cadera. Se trata de un conjunto sencillo diseñado en tonos oscuros que cuenta con modelos de camiseta de adulto, de niño, camiseta personalizada, pantalón y bufanda.
El club presenta el nuevo conjunto con el lema ‘Un futuro con identidade’, que ya se puede adquirir de forma online y en la Dépor Tienda con precios que oscilan entre los 89,99 euros de la camiseta a los 14,99 de la bufanda.
Al igual que en la primera equipación, la publicidad de Estrella Galicia está integrada en los colores del diseño.
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