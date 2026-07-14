Negro y azul: así es la segunda equipación del Deportivo para la temporada 26/27

El Deportivo ha presentado este martes su segunda equipación con Nike para la temporada 26/27: una camiseta de color negro rematada en líneas azules en cuello, mangas y cadera. Se trata de un conjunto sencillo diseñado en tonos oscuros que cuenta con modelos de camiseta de adulto, de niño, camiseta personalizada, pantalón y bufanda.

El club presenta el nuevo conjunto con el lema ‘Un futuro con identidade’, que ya se puede adquirir de forma online y en la Dépor Tienda con precios que oscilan entre los 89,99 euros de la camiseta a los 14,99 de la bufanda.

Noticias relacionadas

Al igual que en la primera equipación, la publicidad de Estrella Galicia está integrada en los colores del diseño.