Soriano, sobre el conflicto del Deportivo por Marathon Inferior: "La afición y el club buscarán puntos de encuentro"

La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces convocaron una manifestación para este jueves (20.00 horas) para protestar contra el trato desigual que el club impone en su campaña de abonados a los socios con asiento en Marathon Inferior. La marcha arrancar a en la plaza de Pontevedra y se dirigirá por San Andrés hasta la sede de Abanca. El Director de Fútbol del conjunto blanquiazul, Fernando Soriano, reflexionó este martes en la sala de prensa de Abegondo sobre el conflicto entre la entidad y las peñas. "Confiamos en las decisiones que se toman. La unión es fundamental para seguir luchando por conseguir los objetivos que nos marcamos. La afición y el club pensarán y buscarán puntos de encuentro", apuntó Soriano.

El responsable de fichajes del Deportivo recalcó que la afición "nunca le ha fallado" al club. "Los aficionados han sido fundamentales" en los éxitos recientes del proyecto, que en tres años pasó de Primera RFEF a Primera División con un estadio de Riazor siempre lleno. "Hacia los jugadores nunca ha habido ningún signo de reproche durante los 90 minutos. Ese es el camino y estoy convencido de que será igual", señaló, sobre su experiencia desde que llegó a A Coruña.

El Deportivo incluyó entre sus condiciones de renovación específicas para los abonados de Marathon Inferior la necesidad de renovar su abono de forma presencial en la oficina de atención al deportivista (OAD) y presentar un documento personal para una mayor identificación. Prohíbe la cesión del carné a otra persona con sus mismas condiciones, algo que sí pueden hacer los abonados de otros sectores, y exige tomar el control del material, mensajes y cánticos empleados durante los partidos en esta zona del estadio, en la que se ubican los Riazor Blues.

Corporación municipal

Sobre las condiciones que el Deportivo impone en su campaña de abonados, que incluye un mayor control e identificación sobre los socios que se sienten en Marathon Inferior, también se pronunciaron los integrantes de la corporación municipal de A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, confirmó este lunes en Radio Coruña Cadena Ser que el Ayuntamiento se mantiene al margen de un conflicto que atañe al club y a sus abonados. "Un ascenso a Primera tiene que conllevar cambios económicos y en los accesos de seguridad. Probablemente, debería haberse hecho un mayor esfuerzo de comunicación para explicar los cambios", opinó.

La regidora se mostró contrariada con la diferencia de trato a los abonados de Marathon Inferior respecto a los que se sienten en el resto de gradas del estadio. "Los abonados son todos iguales, esa masa social hay que cuidarla y tratarla por igual", resaltó. Añadió que faltó "sensibilidad social" con las familias, a las que afecta de forma notoria la subida de los precios de los carnés.

El BNG, por su parte, presentó un ruego oral para el próximo pleno en el que insta a la alcaldesa a hacer valer los derechos de libertad de expresión de los socios de Marathon Inferior en la negociación del nuevo convenio que el Gobierno local firme con el Deportivo. "Estas condiciones abren la puerta a limitar y restringir gravemente, y de manera ilegítima e injustificada, la libertad de expresión de los aficionados", expresa el concejal nacionalista David Soto.

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La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces recibieron el apoyo de diferentes asociaciones vecinales en sus reivindicaciones. Además de la manifestación de este jueves, llaman a los socios a no renovar sus carnés como medida de protesta por el trato desigual.